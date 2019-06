Die Finanzinvestoren Bain Capital und Black Daimond haben ihre Aktien an dem Lkw-Zulieferer Jost Werke offenbar vollständig am Markt platziert. Der Preis habe bei 31 Euro pro Stück gelegen, berichteten Händler am Mittwoch. Das Papier des Unternehmens mit Sitz im hessischen Neu-Isenburg geriet daraufhin am Morgen unter Druck und verlor 9 Prozent auf 30,60 Euro.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Vortag berichtet, die Finanzinvestoren wollten sich von ihren 1,5 Millionen Aktien trennen, was einem Anteil an Jost Werke von 10,3 Prozent entspricht. Das Angebot sei überzeichnet gewesen, hieß es aus dem Handel./nas/mis/men

ISIN DE000JST4000

AXC0104 2019-06-26/10:00