Der Hausroboter-Spezialist iRobot (WKN:A0F5CC) weiß nur zu gut, dass mit dem Wachstum seiner Branche auch die Nachfrage nach Ingenieuren steigen wird, die bereit und in der Lage sind, die nächste Generation innovativer Produkte zu bauen. Zu diesem Zweck kündigte iRobot am Donnerstag die Übernahme des führenden Lehrroboter-Unternehmens Root Robotics an, der für seinen einfach zu bedienenden Codierroboter Root bekannt ist. iRobot sind Übernahmen nicht fremd. Mit dem Kauf von Evolution Robotics Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...