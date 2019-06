Galway, Irland (ots/PRNewswire) - Yield Lab Europe, das führende Accelerator-Programm der Region für Landwirtschaftstechnologie, nimmt ab sofort Bewerbungen von Start-up-Unternehmen für sein Programm 2019 an. Yield Lab wird bis zu fünf Unternehmen mit einer Investition von 100.000 Euro sowie einem intensiven Mentoring- und Trainingsprogramm unterstützen, damit sie ihre Ideen zu erfolgreichen, international skalierbaren Unternehmen ausbauen können.



Dies ist das dritte Jahr des europäischen Programms von Yield Lab, das bis dato in acht Unternehmen in Irland, dem Vereinigten Königreich und Frankreich investiert hat. Das Programm beabsichtigt, Risikokapitalinvestitionen in der Frühphase von Start-ups im Bereich Landwirtschaftstechnologie zu leisten, insbesondere in jene, die sich auf ökologische Nachhaltigkeit und Lebensmittelsicherheit konzentrieren.



Letzten Monat gab Yield Lab bekannt, dass es 21 Mio. Euro für einen neuen Risikokapitalfonds eingeworben hat, um den Accelerator-Fonds und einen größeren nachfolgenden Fonds zu unterstützen und damit die Serie-A-Investitionsrunden in die wachsenden Accelerator-Unternehmen anzuführen.



Yield Lab gab heute außerdem die Ernennung von Roberto Vitón als ein Venture Partner von Yield Lab Europe bekannt. Vitón ist ein ehemaliger McKinsey-Berater und außerdem ein Gründer des auf Landwirtschaft und Lebensmittel spezialisierten Investitionsunternehmens Valoral Advisors. Er wird das neue Büro in Luxemburg leiten und helfen, die Anzahl von Start-ups zu vergrößern, in die der Fonds auf dem europäischen Festland investiert.



Nicky Deasy, Managing Partner von Yield Lab Europe, kommentierte:



"Yield Lab Europe schreitet von einem Erfolg zum nächsten. Wir starten jetzt im dritten Jahr in Folge unser Accelerator-Programm und möchten in Unternehmen investieren, die interessante Innovationen zu bieten haben, um wachsende Probleme im Zusammenhang mit ökologischer Nachhaltigkeit und Lebensmittelsicherheit anzugehen, denen die Welt gegenübersteht. Unsere Formel, sowohl unser eigenes Beteiligungskapital als auch Mentoring sowie Marktzugang zur weitläufigeren Risikokapitalbranche anzubieten, steht bei Start-ups der Landwirtschaftstechnologie in Europa hoch im Kurs und wir gehen davon aus, dass ein hohes Interesse an unserem diesjährigen Programm bestehen wird.



Dr Fiona Edwards Murphy, Chief Executive von ApisProtect, eine der Absolventin des Programms, kommentierte:



"Die Erfahrung, mit dem Yield Lab zusammenzuarbeiten, war äußerst hilfreich. Diese Investition hat es uns ermöglicht, unsere Technologie weltweit einzuführen, und wir haben jetzt ein Team von zehn Mitarbeitern, die weltweit mehr als 10 Millionen Honigbienen überwachen. Wir haben durch die Beziehungen von Yield Lab außerdem massiv von dem weitläufigen Netzwerk an Partnern und Unternehmen profitiert.



Roberto Vitón, Venture Partner bei Labor Europa, kommentierte:



"Ich freue mich, Teil des Teams von Yield Lab zu werden und unsere Operationen und Investitionen auf dem europäischen Festland auszuweiten. Da der Accelerator in den ersten zwei Jahren fest etabliert wurde, können wir jetzt ehrgeiziger sein, was den Maßstab unserer Ambitionen betrifft."



Unternehmen, die für das Accelerator-Programm 2019 von Yield Lab Europe ausgewählt werden, erhalten:



l eine Investition von 100.000 Euro (75.000 Euro in bar und 25.000 Euro in Form von Dienstleistungen und Unterstützung)



l Zugang zum globalen Netzwerk von Yield Lab, einschließlich strategischen Unternehmenspartnern, Produzenten, Investoren, Unternehmern und mehr



l vollständig bezahlte Reisen zu drei wichtigen Konferenzen zu den Themen Landwirtschaftstechnologie und Wagniskapital in den USA und Europa



Bewerbungen für das diesjährige Programm werden bis zum 31. Juli 2019 angenommen und sind hier zu finden: www.yieldlab.ie/apply



Pressekontakt: Doug Keatinge, Murray +353-86-0374163 dkeatinge@murraygroup.ie