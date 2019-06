Gute Nachrichten gab es heute am frühen Morgen bereits vom Hamburger Biotechnologie-Unternehmen Evotec (WKN: 566480). Denn wie die Gesellschaft per Ad hoc-Mitteilung bekanntgab, hat man erstmals erfolgreich einen Schuldschein im Volumen von 250 Mio. Euro platzieren können. Der Erlös aus dieser Platzierung soll dabei sowohl zur allgemeinen Finanzierung des Unternehmens verwendet werden, worunter das Management um CEO Dr. Lanthaler auch die kürzlich vermeldete Akquisition von Just Bio versteht.

Der Schuldschein wurde mit unterschiedlichen Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren sowie festen und variablen Zinsen platziert. Im Durchschnitt liegt die Zinslast dabei unter 1,5%, was das große Vertrauen von Anlegern in Unternehmen und Management unterstreicht. Ursprünglich wollte Evotec im Rahmen der Platzierung eigentlich nur 100 Mio. Euro ...

