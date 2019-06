Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Kapitalmarktrenditen im Euroraum fielen in den vergangenen Wochen auf neue historische Tiefstände, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige Bundesanleihen hätten zeitweise bei -0,32% rentiert und damit so niedrig wie nie zuvor. Auch die Anleihen der meisten anderen EWU-Länder hätten neue Renditetiefs erreicht. 10-jährige französische Staatspapiere hätten das erste Mal eine negative Rendite aufgewiesen. In Italien seien die Renditen zunächst kaum gesunken, da der Haushaltsstreit mit der EU nach dem starken Abschneiden der rechtspopulistischen Lega und der Empfehlung der EU-Kommission, ein Defizitverfahren einzuleiten, weiter zu eskalieren drohe. Nachdem der EZB-Präsident die Möglichkeit einer Wiederbelebung des Anleiheankaufprogramms ins Spiel gebracht habe, seien aber auch in Italien die Renditen massiv zurückgegangen. Selbst Griechenland, das nach wie vor viel zu hoch verschuldet sei, zahle inzwischen auf neu emittierte Staatsanleihen so wenig Zinsen wie noch nie. Zeitweise habe der griechische Staat am Markt sogar günstiger Finanzierungsmittel aufnehmen können als der italienische. Auch die USA hätten sich dem Trend zu sinkenden Renditen nicht entziehen können. Allerdings würden 10-jährige Staatspapiere dort mit aktuell 2% immer noch deutlich oberhalb des Mitte 2016 erreichten historischen Tiefs von 1,32% rentieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...