Der Vorstand der MagForce AG ( ISIN: DE000A0HGQF5), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage des satzungsmäßigen genehmigten Kapitals eine Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von 1.176.472 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien von derzeit EUR 26.463.802,00 auf dann EUR 27.640.274,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen und durchgeführt.

Die neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2018 wurden im Rahmen einer Privatplatzierung wie folgt platziert: 705.883 der neuen Aktien bei M&G International Investments Ltd., London, und 470.589 der neuen Aktien bei dem Vorstandsvorsitzenden der MagForce AG, Herrn Dr. Ben Lipps, jeweils zu einem Preis von EUR 4,25 je neuer Aktie. Insgesamt fließt der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 5 Millionen zu.

Das zusätzliche Kapital wird hauptsächlich zur Beschleunigung der internationalen Expansion von MagForce, insbesondere dem weiter voranschreitenden Roll-out in Europa, eingesetzt.

In Deutschland und allen weiteren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union besitzt die NanoTherm Therapie die offizielle Zulassung für die Behandlung von Hirntumoren und wird an ausgewählten Kliniken, die mit MagForces patentiertem Therapie-System ausgestattet sind, für die kommerzielle Behandlung angeboten. Da wir es mit einer sehr aggressiven Form von Krebs zu tun haben, ist der schnelle Zugang zur Therapie von höchster Priorität. Um NanoTherm einem breiteren Patientenkreis zugänglich zu machen und somit eine schnellere Behandlung zu ermöglichen, hat sich unser Team daher weiterhin erfolgreich auf die Identifizierung und den Aufbau von Beziehungen zu möglichen Partnerkliniken in weiteren europäischen Ländern konzentriert. Im April 2019 konnte MagForce die Eröffnung des ersten NanoTherm Behandlungszentrums außerhalb Deutschlands an der Eigenständigen Öffentlichen Klinik Nr. 4 (SPSK4) in Lublin, Polen bekannt geben, die fortan unsere innovative Therapie als zusätzliche Behandlungsoption für Hirntumorpatienten aus Polen und Umgebung anbietet. Darüber hinaus wurde kürzlich eine Kooperationsvereinbarung mit einer weiteren deutschen Klinik, ...

