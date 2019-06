Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) ein führendes, auf die Entwicklung von Bestandswohnungen in Deutschland fokussiertes Immobilienunternehmen, hat in Frankfurt am Main und Steinfurt insgesamt 132 Wohnungen und vier Gewerbeeinheiten erworben. Damit setzt die Noratis AG ihren dynamischen Wachstumskurs fort.

In der Innenstadt von Frankfurt am Main handelt es sich um ein Wohn- & Geschäftshaus mit 21 Wohnungen und vier gewerblich genutzten Flächen. Der Nutzen-Lasten Übergang ist für August 2019 geplant. Das 1965 errichtete Gebäude verfügt insgesamt über eine vermietbare Fläche von rd. 2.030 m². Das Objekt weist derzeit einen Vermietungsstand von 93 % auf.

In Steinfurt, Nordrhein-Westfalen umfasst das angekaufte Portfolio 111 Wohneinheiten mit einer Mietfläche von rd. 6.220 m². Die Liegenschaften sind aktuell vollvermietet. Durch gezielte Asset Management-Maßnahmen sollen vorhandene Entwicklungspotenziale der zwischen 1952 und 1992 errichteten Gebäude gehoben werden. Die Kreisstadt ...

