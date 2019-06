Der Bitcoin profitiert weiter von den Plänen einer Facebook-Währung. Die Kursrally erinnert an das Jahresende 2017. Damals stieg der Kurs rasant - und stürzte ab.

Bei der Bitcoin-Rally ist vorerst kein Ende in Sicht. Die beliebteste Kryptowährung gewinnt weiterhin rasant an Wert und steigt am Mittwochmorgen auf der Plattform Bitstamp auf bis zu 12.900 Dollar. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis der Kurs die Marke von 13.000 Dollar überspringt. Die Marktkapitalisierung beträgt fast 30 Milliarden US-Dollar.

Der erneute Kurssprung wird unter anderem durch die Aussagen von Jerome Powell getrieben. Der Präsident der amerikanischen Notenbank Fed hatte am Mittwochabend erklärt, die Entwicklungen der von Facebook auferlegten Kryptowährung "Libra" ...

