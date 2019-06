flatex Morning-news DAX update: Die Märkte in der Region Asien-Pazifik wiesen am ...

Die Märkte in der Region Asien-Pazifik wiesen am Mittwoch ein uneinheitliches Bild auf. Der japanische Nikkei225 schloss mit einem Minus von 0,51 Prozent bei 21.086,59 Punkten, während die Indizes in Singapur, Seoul, Shenzen und Hongkong sich knapp im Plus befanden. Die US-Futures drehten vom Übergang der asiatischen zur europäischen Handelszeit durchweg in den grünen Bereich zurück. Der Xetra-DAX eröffnete mit 12.210,52 Punkten etwas leichter.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Dienstag mit einem Kursverlust von 0,38 Prozent bei 12.228,44 Punkten aus dem Xetra-Handel. Der deutsche Leitindex bewegt sich seit dem Hexensabbat seitwärts bis abwärts gerichtet. Nach wie vor wäre auf den Kursverlauf vom Tief des 03. Juni 2019 von 11.620,44 bis zum Zwischenhoch und gleichzeitig dem neuen Jahreshoch des 20. Juni 2019 von 12.438,37 Punkten abzustellen. Diesen Kursverlauf heranziehend, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite technisch näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 12.438 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.558/12.632/12.751 und 12.944 Punkten. Die nächsten Unterstützungen wären bei 12.126/12.029/11.933/11.813 und 11.621 Punkten in Betracht zu ziehen.

