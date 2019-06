HPS Home Power Solutions GmbH schließt Finanzierungsrunde über 12,5 Millionen EUR ab DGAP-News: HPS Home Power Solutions GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Finanzierung HPS Home Power Solutions GmbH schließt Finanzierungsrunde über 12,5 Millionen EUR ab 26.06.2019 / 10:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung HPS Home Power Solutions GmbH schließt Finanzierungsrunde über 12,5 Millionen EUR ab - Finanzierung für die Ramp-Up-Phase der Produktion und Picea(R)-Kommerzialisierung - Nach erstem Closing über 7,5 Millionen EUR im Januar wurde die Finanzierungsrunde nun erfolgreich geschlossen Berlin, 26. Juni 2019 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), der Berliner Anbieter für integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Einfamilienhäuser, der den Wunsch nach unabhängiger Energie erfüllt, gab heute den erfolgreichen Abschluss der laufenden Finanzierungsrunde bekannt. Die Investoren des Unternehmens stellen über Eigenkapital frisches Wachstumskapital im Umfang von 5 Millionen EUR zur Verfügung. Bereits im Januar hatte HPS ein erstes Closing über 7,5 Millionen EUR bekannt gegeben. Insgesamt konnte HPS damit in dieser Runde 12,5 Millionen EUR einwerben. "Wir danken allen, die zum erfolgreichen Abschluss unserer Finanzierungsrunde beigetragen haben, für das in uns gesetzte Vertrauen, und freuen uns sehr über die damit verbundene Anerkennung unserer Arbeit, des HPS-Teams, der Technologie und des Produkts", kommentierte Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer der HPS Home Power Solutions GmbH. "Wir haben die Frühphase der Entwicklung erfolgreich gemeistert und verfügen nun über die Mittel, um uns auf die effiziente Bearbeitung der Vorbestellungen und Anfragen zu konzentrieren: die Ramp-Up-Phase der Produktion und Picea(R)-Kommerzialisierung sind nun finanziert. Damit können wir für unsere Kunden einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung des Wunsches nach einem energetisch unabhängigen Einfamilienhaus leisten." Über die HPS Home Power Solutions GmbH (HPS): HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Mehrfamilienhäuser. HPS steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Energieversorgung. Das erste HPS-System Picea(R) ist Energiespeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Auf Basis des eigenen leistungsfähigen Energiemanagements deckt Picea(R) den Bedarf eines Einfamilienhauses an elektrischer Energie vollständig ab. Zusätzlich wird die entstandene Abwärme als Heizwärme dem Haus bereitgestellt und reduziert so die Heizkosten. Im Vergleich zu marktgängigen Batterien bietet Picea(R) hundertfach mehr Speicherkapazität bei doppelt so viel Leistung. Picea(R) ist energieeffizient und liefert zu jeder Jahreszeit Energie. Damit ermöglicht Picea(R) eine vollständige Selbstversorgung und Netzunabhängigkeit. Die an sonnenreichen Tagen mit einer Photovoltaikanlage produzierte Energie kann entweder sofort verwendet werden oder sie wird in Wasserstoff umgewandelt und gespeichert. Diese Energie ist nachts oder auch in der sonnenarmen Winterzeit wieder abrufbar. Eine Brennstoffzelle des HPS-Systems verwandelt die in Wasserstoff gespeicherte Energie bei Bedarf wieder in elektrische Energie und Wärme. HPS hat seinen Sitz in Berlin. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.homepowersolutions.de Kontakt Unternehmen: HPS Home Power Solutions GmbH Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer Tel.: +49 30 516958 110 E-Mail: zeyad.abul-ella@homepowersolutions.de Kontakt Medienanfragen: MC Services AG Raimund Gabriel / Andreas Riedel Tel.: +49 89 210 228 44 E-Mail: homepowersolutions@mc-services.eu 26.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 831281 26.06.2019 AXC0122 2019-06-26/10:33