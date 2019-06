Goldplay Exploration konnte seine jüngste Aktien-Platzierung erfolgreich abschließen. Vorstandschef Marcio Fonseca stockte dabei seinen Anteil kräftig auf 9,9 Prozent auf.

Insider greifen bei Kapitalerhöhung zu

Insider, die sich an Kapitalerhöhungen beteiligen, sind das beste Argument für eine Aktie. So ist es auch im Fall von Goldplay Exploration (0,155 CAD | 0,10 Euro; CA38149Q1046). Der Silberexplorer aus Kanada konnte 1.376.250 CAD durch die Platzierung von 11,01 Mio. Aktien einnehmen. Das Placement war laut Unternehmensangaben überzeichnet. Dennoch nutzten Insider die Kapitalmaßnahme, um Anteile zu kaufen. So erwarb President und CEO Marcio Fonseca insgesamt 2,1 Mio. neue Aktien. Da er zuvor bereits Papiere hielt, steigt sein Anteil am Unternehmen auf stattliche 9,9 Prozent. Sollte Fonseca zudem ...

