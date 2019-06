FRANKFURT (Dow Jones)--Die vorsichtige Stimmung an Europas Börsen setzt sich auch am Mittwoch im frühen Geschäft fort. Im Blick steht das am Freitag beginnende G20-Treffen im japanischen Osaka. Dort wird sich am Rande US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping zu Gesprächen treffen. Die Anleger hoffen auf positive Nachrichten im seit Monaten schwelenden Handelsstreit, ansonsten könnte es zu einem schärferen Abverkauf kommen.

Strategen warnen bereits: Die Deutsche Bank sieht hohe Hürden bei den Gesprächen und geht nicht von einer Lösung aus. In diesem Sinne äußert sich auch die Union Bancaire Privée - in ihrem Hauptszenario gehen die Analysten weder von einer Lösung des Handelskonflikts noch einem Zusammenbruch der Gespräche aus. Das dürfte das Aufwärtspotenzial an den Börsen begrenzen, da auch nicht davon auszugehen sei, dass die bereits in Kraft getretenen Strafzölle wieder aufgehoben werden.

Der DAX gibt im frühen Geschäft um 0,1 Prozent auf 12.214 Punkte nach, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,1 Prozent auf 3.440 Punkte nach unten.

US-Notenbank fühlt sich unter Druck gesetzt - Micron hebt Stimmung im Chipsektor

Für Ernüchterung an den Börsen sorgen auch jüngste Aussagen der US-Notenbank. Diese will sich offenbar nicht zu sehr von US-Präsident Trump, der seit Wochen starken verbalen Druck ausübt, sowie den Börsen treiben lassen. Fed-Präsident Jerome Powell hat am Vortag in einer Rede die Unabhängigkeit der Zentralbank unterstrichen. Auch hat der als Taube bekannte Fed-Gouverneur James Bullard erklärt, Markterwartungen für eine Zinssenkung von 50 Basispunkten im Juli seien übertrieben.

Auch nach Einschätzung von Blackrock sind die Markterwartungen an zukünftige US-Zinssenkungen mittlerweile zu weit gegangen. Die Fed werde wahrscheinlich im Juli die Zinsen senken als eine Art Absicherung gegen einen eskalierenden Handelskonflikt. Allerdings sei nicht davon auszugehen, dass die US-Notenbank wie aktuell am Markt erwartet bis Ende 2020 die Zinsen insgesamt vier Mal um jeweils 25 Basispunkte senken werde, heißt es.

Von positiven Nachrichten für das Sentiment im Chipsektor ist im Handel mit Blick auf Micron Technology die Rede. Das Unternehmen hat in seinem Drittquartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Wichtiger noch: Der größte US-Hersteller von Speicherchips sieht erste Anzeichen einer Nachfrageerholung und überraschte mit der Nachricht, dass seit zwei Wochen auch wieder die chinesische Huawei beliefert wird - zumindest teilweise. Infineon gewinnen 0,7 Prozent und STMicro 0,8 Prozent.

Thyssenkrupp von Kone-Interesse gestützt - Platzierung in Jost Werke

Thyssenkrupp ziehen im frühen Handel kräftig um 4,7 Prozent an. Die Aktie wird von einem Bericht im "Platow Brief" gestützt, laut dem Kone ein konkretes Gebot für die Aufzugsparte von Thyssen vorbereite. Ein Marktteilnehmer spricht von "heißer Luft" und Shorteindeckungen, das Interesse von Kone sei hinlänglich bekannt. Deutsche Post verlieren 0,7 Prozent - Mitbewerber Fedex hat einen zurückhaltenden Ausblick geliefert.

Brenntag verlieren deutlich um 4,5 Prozent. Der Essener Chemie-Großhändler hat nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung, Bayerischem Rundfunk und dem Tamedia-Medienhaus über eine Schweizer Konzerntochter mit Isopropanol und Diethylamin waffenfähige Chemikalien an ein syrisches Pharmaunternehmen mit Verbindungen zum Regime von Baschar al-Assad verkauft. Die Staatsanwaltschaft Essen hat nach eigenen Angaben ein Verfahren eingeleitet und prüft die Aufnahme von Ermittlungen.

Jost Werke fallen nach einer Platzierung um 11,3 Prozent auf 29,85 Euro. Insgesamt seien 1,53 Millionen Stücke zu einem Preis von 31 Euro untergebracht worden sein, die aus dem Besitz institutioneller Anleger stammen, heißt es. Dies stellt einen hohen Abschlag zum Schlusskurs vom Vortag bei 33,65 Euro dar. Entsprechend verschnupft reagieren die Investoren.

Adidas gewinnen 2,9 Prozent auf 270,80 Euro. Berenberg hat die Einstufung auf "Buy" von "Hold" erhöht, während Goldman Sachs das Kursziel auf 315 von 206 Euro nach oben angepasst hat.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.439,95 -0,13 -4,41 14,61 Stoxx-50 3.162,37 -0,35 -11,22 14,58 DAX 12.214,28 -0,12 -14,16 15,68 MDAX 25.305,83 -0,55 -139,16 17,22 TecDAX 2.819,48 -0,71 -20,29 15,07 SDAX 11.121,37 -0,25 -27,59 16,95 FTSE 7.414,76 -0,10 -7,67 10,32 CAC 5.508,02 -0,12 -6,55 16,43 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,32 0,01 -0,56 US-Zehnjahresrendite 2,01 0,02 -0,67 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Di, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1367 -0,01% 1,1362 1,1384 -0,9% EUR/JPY 122,12 +0,27% 122,06 121,74 -2,9% EUR/CHF 1,1083 -0,05% 1,1093 1,1069 -1,5% EUR/GBP 0,8968 +0,11% 0,8963 0,8948 -0,4% USD/JPY 107,45 +0,29% 107,42 106,95 -2,0% GBP/USD 1,2674 -0,12% 1,2678 1,2722 -0,7% Bitcoin BTC/USD 12.555,00 +8,69% 12.576,75 11.334,75 +237,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,83 57,83 +1,7% 1,00 +23,6% Brent/ICE 66,00 65,05 +1,5% 0,95 +19,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.409,33 1.423,25 -1,0% -13,93 +9,9% Silber (Spot) 15,28 15,38 -0,7% -0,10 -1,4% Platin (Spot) 806,96 810,50 -0,4% -3,54 +1,3% Kupfer-Future 2,72 2,74 -0,4% -0,01 +3,2% ===

June 26, 2019 04:05 ET (08:05 GMT)

