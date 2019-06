Das Umweltministerium will die Zerstörung von zurückgeschickter Ware im Onlinehandel verbieten. Doch viele Retouren sind nicht mehr verkaufsfähig, wenn Verbraucher den Paket- zum Müllversand umfunktionieren.

Ach ja, die Sache mit dem Fleischwolf. Die ist den Mitarbeitern in der Retourenabteilung von Media Markt nachhaltig in Erinnerung geblieben. Wenngleich in unguter. Ein Kunde hatte über den Onlineshop des Elektronikhändlers einen elektrischen Fleischwolf gekauft, ausgiebig ausprobiert und wieder zurückgeschickt - reichlich Hackfleisch inklusive. Da das Paket ein paar Tage unterwegs war, "können Sie sich sicherlich auch vorstellen, wie es gerochen und ausgesehen hat", heißt es bei Media Markt. Auch vielen anderen Händlern ist der Umgang mit "heiklen Retourenkunden" vertraut, auch wenn sich Branchengrößen wie Amazon oder Zalando nicht offiziell äußern möchten.

Hinter den Kulissen berichten Händler dafür über umso drastischere Retouren-Fälle. Von verunreinigter Ware ist da die Rede, die teils Kot-beschmiert zurückgeschickt werde. Von abgenutzten Produkten und plumpen Betrugsversuchen, wenn etwa ganz andere und deutlich billigere Artikel ins Paket gepackt werden, als auf dem Retourenschein vermerkt. In den Logistikzentren bleibt dann oft nur eine Option: Vernichtung.

Nur Einzelfälle? Sicher. Trotzdem ist auch das Rücksendeverhalten der Verbraucher entscheidend, wenn über die Vernichtung von Ware im Onlinehandel diskutiert wird. Die Debatte, die im vergangenen Jahr durch Recherchen der WirtschaftsWoche und des ZDF-Magazins "Frontal 21" angestoßen wurde, ist wichtig. Nach wie vor werden viel zu viele Produkte, die sich eigentlich aufarbeiten lassen, kurzerhand entsorgt. Tonnenweise Retouren, aber auch Neuware, die sich nicht ...

