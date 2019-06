Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BMW nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Dass sich der Autobauer auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen sehe, sei angesichts drohender Gewinnwarnungen im Sektor durchaus überraschend, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter den von ihm beobachteten europäischen Industriewerten sei BMW am günstigsten bewertet. Kurzfristig dürfte es aber nur wenige Kursimpulse geben./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2019 / 04:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-06-26/11:04

ISIN: DE0005190003