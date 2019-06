APA ots news: OMV und Equinor unterzeichnen Absichtserklärungen über die Zusammenarbeit auf norwegischer Kontinentalplatte

Wien (APA-ots) -

Am 25. Juni 2019 unterzeichneten Johann Pleininger,

Vorstandsmitglied Upstream und stellvertretender

Vorstandsvorsitzender der OMV und Arne Sigve Nylund, leitender

Vizepräsident von Equinor zuständig für Entwicklung und Produktion in

Norwegen, zwei Absichtserklärungen bezüglich dem Hades/Iris Fund und

der Entwicklung von Wisting.

Die unterzeichneten Vereinbarungen beschreiben die Zusammenarbeit

zwischen der OMV und Equinor: Eine Absichtserklärung legt fest, dass

Equinor die Rolle des Betriebsführers von Wisting in der

Entwicklungsphase übernimmt und die OMV danach diese Rolle übernimmt,

wenn Wisting in Betrieb geht. Equinor wird die Projektdurchführung in

der Entwicklungsphase leiten. In einer integrierten

Projektorganisation werden OMV Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine

führende Position bei der Untertage Arbeit, den Bohrarbeiten und bei

Aktivitäten in Bezug auf die Betriebsphase innehaben. Die Übergabe

der Betriebsführerschaft an Equinor ist für Q3/2019 vorgesehen und

wird nach dem Anlauf der Produktion wieder an die OMV (Norge) AS

zurückgegeben. Die Übertragung der Betriebsführerschaft bedarf der

Zustimmung der Regierung.

Der OMV Gas- und Kondensat-Fund Hades/Iris liegt in geographischer

Nähe zu bereits produzierenden Feldern, die von Equinor betrieben

werden. Die zweite Absichtserklärung beschreibt, dass die OMV und

Equinor beabsichtigen gemeinsam die beste Lösung für die Entwicklung

von Hades/Iris und die Anbindung an bestehende Infrastruktur zu

finden. Die OMV (Norge) AS ist weiterhin der Betreiber.

"Eine enge Zusammenarbeit zwischen den größten Lizenznehmern

dieser beider Lizenzen basiert auf der Expertise, die unsere

Unternehmen haben. Die Vereinbarungen werden die Vielfalt auf der

norwegischen Kontinentalplatte stärken. Wir werden unsere Kompetenzen

teilen und die Kontinuität dieser Projekte beibehalten", Johann

Pleininger, Vorstandsmitglied Upstream und stellvertretender

Vorstandsvorsitzender der OMV.

"Für uns ist es wichtig, in enger Zusammenarbeit mit anderen,

Werte zu schaffen und Aktivitäten auf der norwegischen

Kontinentalplatte über viele Jahrzehnte zu erhalten. Wir freuen uns,

durch diese Kooperation ein so gut vorbereitetes Projekt zu

übernehmen und weiterzuführen", Arne Sigve Nylund, leitender

Vizepräsident von Equinor für Entwicklung und Produktion in Norwegen.

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative

Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte - in

verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd und

einem Mitarbeiterstand von mehr als 20.000 im Jahr 2018 ist die OMV

Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten

Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV

über eine starke Basis in Rumänien und Österreich als Teil der

Kernregion Mittel- und Osteuropa sowie ein ausgeglichenes

internationales Portfolio mit Russland, der Nordsee, dem Mittleren

Osten & Afrika sowie Asien-Pazifik als weitere Kernregionen. 2018 lag

die Tagesproduktion bei rund 427.000 boe/d. Im Bereich Downstream

betreibt die OMV drei Raffinerien mit einer jährlichen Kapazität von

17,8 Mio Tonnen und über 2.000 Tankstellen in zehn Ländern. Die OMV

verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland; die

Tochtergesellschaft Gas Connect Austria GmbH ist Betreiberin eines

Gaspipelinenetzes. 2018 hat die OMV etwa 114 TWh Gas verkauft.

Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der

Unternehmensstrategie. Die OMV wird bis 2025 EUR 500 Mio in

innovative Energielösungen investieren.

OMV (Norge) AS

Die OMV (Norge) AS wurde 2006 gegründet und hat ihren Hauptsitz in

Stavanger. Die OMV hält Produktionslizenzen an Aasta Hansteen,

Gullfaks und Gudrun, die von Equinor betrieben werden, und an Edvard

Grieg, das von Lundin betrieben wird. Im Jahr 2018 betrug die

tägliche Nettoproduktion daraus ca. 75.000 boe. Die OMV (Norge) AS

ist gegenwärtig Betreiber des Wisting-Fundes in der Barentssee und

des Fundes Hades/Iris in der Norwegischen See. Die OMV (Norge) AS ist

an über 50 Produktionslizenzen auf der norwegischen Kontinentalplatte

beteiligt, von denen 14 Lizenzen betrieben werden. Die OMV (Norge) AS

ist eine hundertprozentige Tochter der OMV Exploration & Production

GmbH, die selbst eine hundertprozentige Tochter der OMV

Aktiengesellschaft ist.

Wisting

* Die OMV (Norge) AS erhielt 2009 die Betriebsführerschaft von PL

537.

* Die erste Explorationsbohrung im Jahr 2013 hat das Vorhandensein

von Öl in Wisting nachgewiesen.

* In dem Gebiet wurden fünf weitere Bohrungen durchgeführt.

* Das erzielbare Volumen wird auf 440 Millionen Barrel Öl

geschätzt.

* Beteiligung: 35 % Equinor Energy AS, 25 % OMV (Norge) AS, 20 %

Petoro AS und 20 % Idemitsu Petroleum Norge AS.

Hades/Iris

* Die OMV (Norge) AS ist der Betreiber von PL 644/B/C.

* Die Lizenz wurde in APA 2011 vergeben.

* Im Jahr 2018 wurde der Gas- und Kondensatfund in Hades/Iris

getätigt.

* Die vorläufigen Schätzungen gehen von einem Volumen von 40 bis

245 Millionen Barrel Öläquivalenten aus.

* Beteiligung: 30 % OMV (Norge) AS, 40 % Equinor Energy, 20 % DNO

North Sea (Norge) AS und 10 % Spirit Energy Norway AS.

