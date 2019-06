Die Ölpreise befinden sich weiter im Aufwind. Rohöl und Gasöl (Börsenwert für Heizöl und Diesel) markieren ein 4-Wochen-Hoch. Die hiesigen Heizölpreise ziehen nach und steigen steil an. Kunden müssen mit gut einem Cent bzw. Rappen je Liter mehr rechnen als am Dienstag. Am Ölmarkt melden sich die Bullen zurück. Preistreibenden Faktoren finden wieder mehr Gehör und die Kurse steigen. Der überraschende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...