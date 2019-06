Erfurt (ots) -



Unter der schillernden Oberfläche der Ozeane beginnt eine größtenteils noch unerforschte Welt. Sie ist bevölkert von unbekannten Fischarten und sonderbaren Pflanzentypen. Zusammen mit Moderator Tim Gailus können KiKA-Zuschauer*innen in der "Timster"-Sendung (KiKA/NDR/rbb) "Unter Wasser" am 29. Juni um 17:00 Uhr die einmalige Schönheit der Unterwasserwelt entdecken und erhalten Tipps, wie ein wasserfestes Foto gelingt.



Mit dem richtigen Kameraeinsatz können nicht nur Profis, sondern auch Amateur-Fotograf*innen eindrucksvolle Bilder aus den Tiefen der Meere schießen. Moderator Tim taucht mit Expert*innen ab und lässt sich erklären, was beim Filmen und Fotografieren im Wasser anders ist als an Land. So erfährt er, warum Rotfilter bei der Unterwasserfotografie zum Einsatz kommen, um farbechte Aufnahmen entstehen zu lassen.



Professionelle Unterwasserkameras kommen auch in vielen anderen Bereichen zum Einsatz. Tauchroboter mit Spezial-Kameras helfen zum Beispiel dabei, versunkene Ladung zu orten oder die Tiefsee zu erforschen. Tim begibt sich unter anderem auf einen Tauchgang während eine Unterwasserdrohne eine Schleuse überprüft und zeigt Bilder aus der Elbe.



"Timster", das wöchentliche interaktive Medienmagazin von KiKA, NDR und rbb, hilft Medieneinsteiger*innen, sich in der digitalen Welt zu orientieren und bietet Raum zum Ausprobieren. Jeden Samstag um 17:00 Uhr geht es 15 Minuten lang um alles, was Grundschüler*innen in den Medien interessiert. Die Sendungen sind auch auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar. Verantwortliche Redakteurin der Sendung "Unter Wasser" ist Ulrike Ziesemer vom NDR.



