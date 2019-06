Die Reichsten des Landes haben eine Botschaft für die Präsidentschaftskandidaten 2020: 'Tax us'. George Soros, Platz 178 auf Forbes Billionaires Liste, und Abigail Disney gehören zu den 19 Milliardären, die am Montag einen offenen Brief an republikanische und demokratische Präsidentschaftskandidaten verschickten, in dem sie schrieben, dass sie "eine angemessene Vermögenssteuer auf das Vermögen der ...

