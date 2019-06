Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Glencore von 300 auf 280 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die spezifischen Herausforderungen des Rohstoffkonzerns - die Lage in der Demokratischen Republik Kongo, rechtliche Ermittlungen sowie die Management-Nachfolge - dürften kurzfristig nicht gelöst werden, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei das Papier nach der Schwäche der Preise für Kraftwerkskohle und Kobalt nicht so attraktiv wie andere Minenwerte./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / 15:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-06-26/11:43

ISIN: JE00B4T3BW64