An den Aktienmärkten rückt die Politik immer mehr in den Vordergrund. Andreas Lipkow vom Comdirect rechnet mit erhöhter Volatilität für den DAX. Der Experte sieht dabei heiße Wochen auf die Anleger zukommen. Für Euphorie sei aktuell kein Platz.



Schlechte Nachrichten gab es in dieser Woche wieder einmal von den Autobauern. Daimler korrigierte zum dritten Mal innerhalb eines Jahres nach unten. Die Aktie rutschte daraufhin ab. Lipkow sieht die Lage allerdings nicht so dramatisch. Außerdem geht es im folgenden Interview um die Kursexplosion beim Goldpreis, die Auswirkungen der politischen Spannungen auf die Ölpreise, die Kursturbulenzen bei Beyond Meat, die Übernahme von Allergan durch AbbVie und die starke Performance von Gazprom.