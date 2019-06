LION E-Mobility AG: Von LION Smart für EAS Batteries entwickeltes Hybrid-Modul für marine Anwendungen feiert Premiere DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung LION E-Mobility AG: Von LION Smart für EAS Batteries entwickeltes Hybrid-Modul für marine Anwendungen feiert Premiere 26.06.2019 / 11:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Neues Hybrid-Modul für marine Anwendungen wird zum Jahresende marktreif sein Amsterdam, 26.06.19 - Die Entwicklung des EASy Marine(R) Moduls hat einen ersten wichtigen Meilenstein erreicht: Auf der Electric & Hybrid Marine World Expo 2019 in Amsterdam präsentiert EAS auf seinem Stand zum ersten Mal das neue Hybrid-Modul, welches speziell für marine, hybrid-elektrische Antriebskonzepte entwickelt wurde. Durch den modularen Aufbau des EASy Marine(R) Moduls kann der Batteriestrang beliebig an die oft sehr beengten Platzverhältnisse in elektrisch angetriebenen Booten und Schiffen angepasst werden. So lässt sich vorhandener Bauraum optimal nutzen. Das EASyMarine(R) Modul wurde mit Unterstützung des Münchner Unternehmens LION Smart GmbH entwickelt. LION Smart hat sein Batterie-Management-System and die Erfordernisse für maritime Anwendungen angepasst, sowie die EAS Idee des Batteriesystembaukasten im Detail entwickelt. Die Hochleistungszellen des Moduls liefert die EAS aus ihrer eigenen Produktion in Deutschland. "Das das zum Patent angemeldete Modul ermöglicht eine Hybridisierung von elektrisch angetriebenen Booten und Schiffen und ermöglicht Dank der hohen spezifischen Leistung die Glättung von positiven sowie negativen Lastspitzen. Dies kann je nach Anwendung und Konfiguration Kraftstoffersparnisse von 25 - 50 % ermöglichen. Die offizielle DNVGL-Zertifizierung erwarten wir in den kommenden Monaten. Das bedeutet, dass wir voraussichtlich Ende 2019 mit unserem Produkt auf dem deutschen Markt starten können.", sagt Michael Deutmeyer, Geschäftsführer von EAS Batteries. "Der CO2-Einspareffekt ist im Branchenvergleich sehr hoch und auch andere Spezifikationen, wie die ausschließlich auf Wasser basierende Kühlung und die Maximalspannung von 1.500 Volt, suchen momentan noch ihresgleichen.", so Tobias Mayer, CEO von LION Smart. Zu sehen ist der Prototyp des EASy Marine(R) auf Messestand E6060. Darüber hinaus wird es ein Modell geben, an dem Besucher ihr eigenes EASy Marine(R) Modul selbst zusammenbauen können. Das Modul ist auch von hohem Interesse für Hersteller von Schienenfahrzeugen, Baufahrzeugen, Untertagefahrzeugen, Flurförderfahrzeugen und allen anderen anspruchsvollen Anwendungen, welche leistungsfähige, sichere und haltbare Industrielösungen für die Energiespeicherung und das Energiemanagement suchen. Bildmaterial finden Sie hier. Über LION E-Mobility: Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem erfolgreichen Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Über EAS Batteries: EAS Batteries GmbH ist ein etablierter und hochspezialisierter deutscher Lithiumionenzellen- und Batteriehersteller mit mehr als 20 Jahren Erfahrung mit Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Marine und Industrie. Über EAS Batteries: EAS Batteries GmbH ist ein etablierter und hochspezialisierter deutscher Lithiumionenzellen- und Batteriehersteller mit mehr als 20 Jahren Erfahrung mit Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Marine und Industrie. EAS bietet Hochleistungslithiumionentechnologie, leistungsstarke und hochenergetische Lithiumionenzellen bis zu 55 Ah, sowie Standard- und kundenspezifische Batterielösungen für Hochleistungsanwendungen an. 