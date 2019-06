NEW YORK (Dow Jones)--US-Finanzminister Steven Mnuchin hat erklärt, dass die USA und China kurz vor dem Abschluss eines Handelsabkommen stehen. "Wir haben etwa 90 Prozent des Weges dorthin gemacht und ich denke, es gibt einen Weg, dies zu vollenden", sagte er in einem Interview mit CNBC in Bahrain.

Mnuchin sagte, er sei zuversichtlich, dass US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping bei dem bevorstehenden Treffen der Gruppe der G20-Staaten Fortschritte bei den festgefahrenen Handelsgesprächen machen könnten.

Trump trifft seinen chinesischen Amtskollegen Xi am Samstag bei dem Gipfel in Osaka. Das Ergebnis des Treffens könnte für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte von entscheidender Bedeutung sein, die durch 18 Monate Handelsspannungen zwischen den Wirtschaftsriesen und eine Eskalation der Zölle auf die Einfuhren der anderen Länder erschüttert wurden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2019 05:30 ET (09:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.