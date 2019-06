Mannheim (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) und snapADDY haben heute eine Vertriebspartnerschaft im Bereich des Customer Relationship Managements (CRM) bekanntgegeben: Kunden von Camelot ITLab haben so Zugang zu den Tools von snapADDY, die durch den Einsatz künstlicher Intelligenz eine automatisierte, digitale Lead-Erfassung ermöglichen.



Unternehmen stehen nach einem Messebesuch häufig vor der Herausforderung, die dort erfassten Kontakte manuell in ihr CRM-System einzugeben. Das 2015 in Würzburg gegründete Unternehmen snapADDY hat hierfür eine App entwickelt, mit der die Lead-Erfassung digital erfolgt. Visitenkarten werden per Smartphone oder Tablet gescannt und die Daten an das CRM übertragen. Um alle Daten korrekt mit den entsprechenden Feldern zu verbinden, lernen die verwendeten Algorithmen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz stetig dazu. Zusätzlich sorgen die integrierte Dublettenprüfung und die Unterstützung verschiedener Länder- und Adressformate für eine hohe Datenqualität. Weitere Tools von snapADDY helfen bei der Kontaktdatenerfassung aus unstrukturierten Texten verschiedenster Quellen.



Das Add-on lässt sich über bestehende Integrationen nahtlos mit SAP C/4HANA und weiteren Systemen verbinden. Als Experte für SAP C/4HANA bietet Camelot ITLab seinen Kunden nicht nur individuell konfigurierte Implementierungen, die Branchenbesonderheiten berücksichtigen, sondern auch passende Erweiterungen. So hat Camelot ITLab vor Kurzem einen Alexa Skill entwickelt, mit dem Eingaben in SAP C/4HANA zeitsparend per Spracheingabe erfolgen, und stellt zudem ein Plugin für erleichtertes Social Selling in Xing und LinkedIn bereit.



"Um unsere Kunden dabei zu unterstützen, durch eine bestmögliche Customer Experience erfolgreich zu sein, setzen wir auf kontinuierliche Innovation und starke Partner. Durch die Kooperation mit snapADDY haben wir nicht nur unser CRM-Portfolio um einen weiteren innovativen Baustein erweitert, sondern können unseren Kunden einen entscheidenden Mehrwert bei der Kontaktanlage und digitalen Messe-Leaderfassung bieten: für einen voll automatisieren Contact-to-Lead-to-Cash-Prozess," so Roberto Wahl, Head of Competence Center Customer Engagement & Commerce bei Camelot ITLab.



OTS: Camelot ITLab GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128234.rss2



Pressekontakt: Franziska Bernhard Senior Manager Marketing Communications Camelot ITLab GmbH Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim Tel.: +49 (0)621 86298-421 Email: fber@camelot-itlab.com www.camelot-itlab.com