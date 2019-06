Maxhütte-Haidhof (ots) - Netto Marken-Discount verkauft ab dem 1. Juli eine neue Spendentasche für Not leidende Kinder. Bei einem Verkaufspreis von 29 Cent pro Tasche geht ein Spendenanteil von 10 Cent vollständig an ausgewählte Kinderhilfsprojekte der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.". Soziales Engagement für benachteiligte Kinder gehört zur Netto-Unternehmenskultur. Prominent unterstützt wird der Start der Nachhaltigkeitsaktion von Schauspielerin und Moderatorin Nina Bott.



Um benachteiligten Kindern gemeinsam mit seinen Kunden zu helfen, verkauft Netto eine Spendentasche zugunsten von Kinderprojekten der RTL-Stiftung. Im Verkaufspreis von 29 Cent ist ein 10-Cent-Spendenaufschlag enthalten, der komplett in Kinderhilfsprojekte der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." in Deutschland fließt.



Passend zum Motto "Meine kunterbunte Welt" haben Kids des Berliner RTL-Kinderhauses ein buntes Kunstwerk auf die Papiertaschen gemalt. Den Verkaufsstart der Spendentasche am 1. Juli unterstützte Schauspielerin und Moderatorin Nina Bott in einer Hamburger Netto-Filiale. "Eine tolle Aktion und für alle eine gute Möglichkeit, mit nur 10 Cent den RTL-Spendenmarathon zu unterstützen. Jeder Cent hilft: Diese kleinen Beträge helfen in der Summe sehr, die Kinderprojekte zu unterstützen", sagt Nina Bott, selbst dreifache Mutter. Ergänzend zu den Kundenspenden aus dem Taschenverkauf wird Netto eine Unternehmensspende im Rahmen des RTL-Spendenmarathon im November 2019 überreichen.



Kinderarmut in Deutschland



Fast jedes sechste Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Das belegen die Zahlen des Datenreports 2018 der Bundeszentrale für politische Bildung. Kinder alleinerziehender und geringqualifizierter Eltern und Kinder mit Migrationshintergrund sind am stärksten betroffen. Die Folgen der Armut: Die betroffenen Kinder essen ungesünder, treiben weniger Sport und haben schlechtere Bildungschancen.



Engagement für Kinder ist Teil der Netto-DNA



Gesellschaftliches Engagement und insbesondere nachhaltige Hilfe für benachteiligte Kinder und Jugendliche ist Teil der Unternehmens-DNA von Netto. Seit 2014 ist Netto bereits Partner der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern" und spendete gemeinsam mit seinen Kunden insgesamt 1.080.000 Euro für ausgewählte Kinderhilfsprojekte in Deutschland und der ganzen Welt.



Darüber hinaus engagiert sich Netto auch als langjähriger Partner der Spendeninitiative "Deutschland rundet auf" sowie der "Peter Maffay Stiftung".



Weitere Informationen zum vielseitigen Engagement von Netto Marken-Discount auf www.netto-online.de/ueber-netto/Nachhaltigkeit.chtm.



Netto Marken-Discount im Profil:



Netto Marken-Discount gehört mit über 4.260 Filialen, rund 76.700 Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von 13,3 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Als Premium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitieren Netto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seines nachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch die Spendeninitiative "Deutschland rundet auf". Mit über 5.200 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Mitarbeitern aus den eigenen Reihen.



Über "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern"



Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktio-nen wird das ganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." entstehen, trägt im Wesentlichen der Sender RTL Television. Auch die erwirtschafteten Zinsen dienen zur Deckung der bei der Stiftung anfallenden Verwaltungskosten. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen "RTL - Wir helfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 171 Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern" förderte damit hunderte umfassende Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern in Deutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden. Mehr Infos unter: www.rtlwirhelfenkindern.de



