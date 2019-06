Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die Tweets von D. Trump und die Verschärfung des Handelskriegs zwischen China und den USA hätten der ununterbrochenen Hausse der Märkte während der ersten vier Monate des Jahres sowie der Hoffnung, für diesen Konflikt eine schnelle, positive Lösung zu finden, ein Ende gesetzt. Die jüngsten makroökonomischen Daten seien parallel hierzu gemischt gewesen: Die USA seien robust geblieben (Arbeitslosigkeit so gering wie nie zuvor, Inflation nahe am Zielwert, hoher Konsum), die chinesischen Statistiken hätten enttäuscht (Verlangsamung des Binnenverbrauchs, Rückgang der Exporte und weniger neue Aufträge) und die Situation in Europa sei kontrastreich gewesen (Rückgang der Aktivität im Verarbeitenden Sektor in Deutschland, gegenüber Verbesserung in Frankreich und Großbritannien). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...