Ab Freitag treffen sich die Mitglieder der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zum so genannten G20 Gipfel in Osaka - zum ersten Mal überhaupt in Japan. Möglicherweise kommt es dabei zum Treffen zwischen Trump und Xi Jinping - also USA und China. Möglicherweise kommt es zu einer Annäherung. Zum Deal - zum Handelsabkommen sicherlich noch nicht. Über die Topthemen dieser Woche spreche ich mit Andreas Lipkow, Kapitalmarktstratege der Comdirect.