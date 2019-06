Tesla: Der Hype bleibt riesig!

Konzernchef Elon Musk hat für Tesla (WKN: A1CX3T/ ISIN: US88160R1014) ein Rekordquartal in Aussicht gestellt. Zumindest bei den Auslieferungen. Dagegen dürfte der kalifornische Elektrowagenbauer erneut einen Verlust einfahren. Die mutige Ankündigung Musks garantiert jedoch eines. So oder so bleibt Tesla in den Schlagzeilen.

Allerdings sind in den vergangenen Tagen Zweifel aufgekommen, ob Tesla tatsächlich ein Rekordquartal bei den Auslieferungen verbuchen wird. Diese Zweifel streute zuletzt der Branchenblog "Electrek". Zumindest ist man dort der Ansicht, dass Tesla mit oder ohne neuen Rekord zwischen April und Juni Großes geleistet haben dürfte.

