Berlin (ots) - Möglichst kühl und trocken sollen die meisten Arzneimittel gelagert werden. Wichtig ist es, den Angaben zur Lagerung auf der Umverpackung und im Beipackzettel zu folgen. Bei Rekordtemperaturen, wie sie in dieser Woche zu erwarten sind, sind bei der Aufbewahrung von Arzneimitteln bestimmte Aspekte zu beachten.



"Arzneimittel sind empfindliche Produkte. Zu hohe Lagertemperaturen und Sonneneinstrahlung können ihre Qualität beeinträchtigen", sagt Dr. Elmar Kroth, Geschäftsführer Wissenschaft des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH). "Daher sollten Arzneimittel nicht im Auto liegen gelassen oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Angaben zur sachgerechten Aufbewahrung - auch zur Aufbewahrungstemperatur - befinden sich auf der Umverpackung des Arzneimittels und in der Packungsbeilage", so Dr. Kroth weiter.



In der Regel wird dort die Aufbewahrung bei Raumtemperatur zwischen 15 und 25 Grad Celsius empfohlen. Im Kühlschrank sollten Arzneimittel nur aufbewahrt werden, wenn dies ausdrücklich empfohlen wird. Arzneimittel können bei zu niedrigen Lagertemperaturen und Feuchtigkeit Schaden nehmen.



Wenn ein Arzneimittel anders aussieht als bekannt, sollte es nicht mehr verwendet und der Apotheker zu Rate gezogen werden. Folgende Anzeichen können ein Hinweis auf eine Veränderung eines Arzneimittels durch falsche Lagerung sein: Verfärbungen, Risse oder Geruchsentwicklung bei Tabletten, Ausflockung oder Trübung bei Säften und Injektionslösungen, Verflüssigung, Verfärbungen oder Geruchsbildung bei Salben oder Gelen. Die Entsorgung von nicht mehr verwendbaren Arzneimitteln sollte wie gewohnt über den Hausmüll erfolgen.



