Schlüchtern (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Living Haus, die Ausbauhausmarke, hat mit Christian Garke einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer bestellt. Als Spezialist für Schnittstellen und Prozesse richtet sich sein Hauptaugenmerk auf die Verbesserung der internen Abläufe und die Abwicklung der Hausbauaufträge. Seit Anfang April unterstützt der Finanzfachmann die bisherigen Geschäftsführer Peter Hofmann und Jürgen Hauser.



"Living Haus ist in den ersten Jahren rasant gewachsen und setzt diesen Kurs unbeirrt fort", sagt Garke. "Meine Aufgabe sehe ich vor allem darin, diese Erfolge abzusichern und dafür zu sorgen, dass die internen Prozesse auch diese Geschwindigkeit mitgehen können, ohne dass die Qualität oder die Zufriedenheit der Baufamilien darunter leiden." Hofmann ergänzt: "Christian Garke hat in seiner beruflichen Laufbahn bewiesen, dass er langfristig erfolgreiche Strukturen aufbauen kann. Er ist deshalb genau der Richtige, um Living Haus in den von ihm verantworteten Bereichen für weiteres starkes Wachstum aufzustellen."



Vor seinem Engagement bei Living Haus war Garke fast 13 Jahre für die ADCURAM Group AG als kaufmännischer Verantwortlicher in unterschiedlichen Führungspositionen der Portfoliounternehmen tätig. Zuvor arbeitete der studierte Betriebswirt neun Jahre in einer auf Finanzen und Controlling spezialisierten Beratung.



Über Living Haus



Viva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Ausbau-Materialgutschein von OBI und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt.



Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten. Mehr Informationen: www.livinghaus.de



OTS: Living Haus newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117904 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117904.rss2



Pressekontakt: Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236, E-Mail: presse@livinghaus.de