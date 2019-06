Kehren Beyond Meat Aktien (WKN: A2N7XQ) bald auf das Kursniveau vor den Quartalszahlen zurück? Am 6. Juni bei Zahlenvorlage notierte die Aktie bei 99,50 US-Dollar. Danach setzte der zweite Teil des verrückten Kurs-Runs ein, der den Titel in der Spitze auf bis zu 201,88 US-Dollar am 18. Juni führte und Anlegern in nur wenigen Wochen +707,52% Kursgewinn bescherte ausgehend vom IPO-Preis bei 25 US-Dollar pro Aktie.

Danach stoppte der Höhenflug abrupt. Die Beyond Meat-Aktie musste an jedem Tag Kursverluste einstecken - bis auf gestern (+6,82% auf 150,60 US-Dollar). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...