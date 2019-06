Bonn (www.anleihencheck.de) - Der geldpolitische Kurswechsel und die makroökonomischen Rahmenbedingungen bieten kaum Potenzial für höhere Renditen im Euroraum in diesem Jahr, so die Analysten von Postbank Research.Während die Inflation im Euroraum in den kommenden Monaten nur bei gut 1% und damit unterhalb des EZB-Zielwerts verharren dürfte, sei erst gegen Jahresende mit einer nachhaltigen Verbesserung der Konjunktur zu rechnen. Gleichzeitig dürfte die EZB ihre ultraexpansive Geldpolitik fortsetzen und den bereits negativen Zinssatz für die Einlagenfazilität weiter absenken. Die Reinvestitionen der EZB, also der Ankauf neuer Anleihen, um alte auslaufende Wertpapiere zu ersetzen, bleibe noch für einige Zeit ein zentraler, stützender Faktor für die Anleihekurse. Die Währungshüter hätten angekündigt, Anleihen auch noch für eine gewisse Zeit nach einer ersten Leitzinserhöhung anzukaufen. Ein Zurückfahren der Reinvestitionen sei bis Ende 2020 somit fast ausgeschlossen. ...

