Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der deutlich gestiegene Goldpreis ist auch am ETF-Markt großes Thema, so die Deutsche Börse AG.Der Preis sei am Freitag wieder über die 1.400 US-Dollar-Marke geklettert, am Dienstagmorgen seien es schon 1.430 US-Dollar je Feinunze gewesen - der höchste Stand seit über sechs Jahren. Auslöser sei die Aussicht auf eine weltweit wieder lockere Geldpolitik sowie der schwache US-Dollar, der Goldkäufe außerhalb des Euroraums verbillige. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...