E-Sport boomt und treibt auch das Wachstum der Games-Branche. Das US-Fondshaus VanEck gab heute mit dem VanEck Vectors Video Gaming und eSports das Listing eines ETF für Aktien aus dem Bereich E-Sport und Videospiele an der Deutschen Börse bekannt. Im Zuge dessen können Anleger jetzt auch erstmals über Xetra per ETF gezielt in den Bereich...

Den vollständigen Artikel lesen ...