FRANKFURT (Dow Jones)--Die Österreichische Post darf 3 Logistikzentren und 10 Zustelldepots übernehmen, die bisher von Deutsche Post DHL in der Alpenrepublik betrieben werden. Nach dem deutschen Bundeskartellamt stimmten auch die österreichischen Wettbewerbshüter den Plänen zu. Standard-Paketsendungen der Deutschen Post an private Empfänger in Österreich werden damit künftig von der Österreichischen Post zugestellt.

Die Bundeswettbewerbsbehörde in Wien machte jedoch Auflagen für das Ausscheiden eines Wettbewerbers. So muss die Österreichische Post 10 Jahre lang anderen Logistikanbietern die Zustellung an private Empfänger nach einem Mustervertrag anbieten, ohne dass dabei Mindestmengen bei den eingelieferten Paketsendungen nötig sind. Ein Monitoring soll sicherstellen, dass die Spielregeln eingehalten werden, wie die Behörde mitteilte.

Die im März vereinbarte Übertragung der DHL-Standorte wird zum 1. August umgesetzt. Die Österreichische Post übernimmt auch das Gros der Mitarbeiter DHL Parcel Austria GmbH. DHL Express wird in Österreich wie bisher tätig sein.

Das Bundeskartellamt hatte die Pläne bereits ohne Auflagen abgesegnet.

June 26, 2019

