BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich für intensivere Handelsbeziehungen mit den arabischen Staaten ausgesprochen. "Wir müssen unseren Austausch erhöhen und verstärken", sagte er anlässlich des Arabisch-Deutschen Wirtschaftsforums in Berlin. Im vergangenen Jahr sei das Handelsvolumen zwischen Deutschland und der Region um 11,2 Prozent gesunken, erklärte Altmaier, der die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen hat. Das liege auch am Rückgang des globalen Wachstums. "Wir müssen unsere Anstrengungen und Investitionen erhöhen, um diesen Trend umzukehren."

Mit über 600 Teilnehmern ist das Forum die wichtigste deutsch-arabische Wirtschaftsveranstaltung. Diesjähriges Partnerland ist Ägypten. Altmaier hob die enge kulturelle und politische Beziehung zwischen der Bundesrepublik und Ägypten hervor.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden nahm der Wert der deutschen Importe aus der arabischen Region im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro zu. Dagegen gingen die deutschen Exporte um 17,4 Prozent auf 30,28 Milliarden Euro zurück. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien blieben 2018 die mit Abstand wichtigsten Exportmärkte in der Region. Das deutliche Plus bei den deutschen Einfuhren aus der arabischen Welt führt das Bundesamt wesentlich auf den Handel mit Libyen zurück. Die Importe nahmen um 38,4 Prozent auf 3,44 Milliarden Euro zu.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2019 07:15 ET (11:15 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.