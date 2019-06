Land Rover plant die Neuauflage des Defender. Gebrauchtwagenhändler verdienen kräftig an dem Geländewagen - allerdings fährt die Klientel damit eher selten in die Wüste, sondern vor allem in deutsche Innenstädte.

Es ist brütend heiß auf der Schönhauser Allee in Berlin-Mitte. Kfz-Händler Paul Dornauer, der hinter dem Steuer des Land Rover Defender durch die Berliner Innenstadt steuert, muss sich wieder einmal über sein bestes Verkaufsprodukt ärgern. "Die Klimaanlage in diesem Auto ist schon ziemlich urtümlich", sagt Dornauer, "entweder bläst es ganz eiskalt oder ganz warm raus. Dazwischen gibt es nichts."

"Urtümlich" trifft das Fahrgefühl des Geländewagen-Modells Defender von Land Rover wohl ganz gut. Erstmals 1948 gebaut und zunächst vor allem von britischen Farmern für den Wiederaufbau nach dem Krieg eingesetzt, gilt der Defender als Archetyp des Geländewagens und zugleich als einer der solidesten Vertreter dieser Gattung. Technischen Schnickschnack darf man von dem urigen Gefährt nicht erwarten. Einparkhilfen, eine moderne Klimaanlage, ein elektronisches Schiebedach oder gar Airbags sucht man im Defender vergebens. Um überhaupt noch auf deutschen Straßen zugelassen zu werden, musste Land Rover das Modell ab 2012 als Lkw deklarieren. 2016 stellte das Unternehmen die Produktion schließlich ganz ein.

Der Nachfrage hat das keinen Abbruch getan. Eher im Gegenteil. Gebrauchtwagenhändler wie Dornauer berichten von einem regelrechten Nachfrage-Boom nach den Defender-Modellen. Die Verkaufsstatistik des Online-Fahrzeughändlers mobile.de zeigt, dass sich der Defender schneller als andere Geländewagen verkauft und der Durchschnittspreis für Defender deutlich über jenem vergleichbarer Fahrzeuge liegt. Durchschnittlich 37.260 Euro muss man laut mobile.de für einen gebrauchten Defender hinblättern. Der Durchschnittspreis bei gebrauchten Geländewagen liegt bei 32.700 Euro. Wie viele gebrauchte Defender in Deutschland verkauft werden, verrät die Statistik nicht. Auch die entsprechenden Statistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) weisen das Modell nicht eigens aus. Zugelassen sind die Deutschland derzeit rund 6200 Defender.

Der Defender gilt dabei nicht umsonst als Ikone unter den Geländewagen: Mit diesem Auto lassen sich Wüsten durchqueren, mannshohe Flüsse durchfahren und dank Differentialgetriebe kann das Gefährt auf Hänge klettern, die so steil sind, dass manch einer sie nicht einmal zu Fuß meistern würde. Nur eines ist der Land Rover Defender ganz bestimmt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...