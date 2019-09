Zürich/Safenwil (ots) -



- Unvergleichlich und unaufhaltsam: Eine Ikone - neu erdacht für

das 21. Jahrhundert



- Zielgerichtetes Design - begeisternde Technik: Clever und

charaktervoll, mit unverwechselbarer Silhouette samt typischer

Defender Designelemente, wie kurze Karosserieüberhänge vorn

und hinten



- Sieht robust aus - und ist es auch: Neue, extrem stabile

D7x-Karosseriearchitektur wurde für die Belastungen des "Extreme

Event Test"-Verfahrens konzipiert - für Beanspruchungen weit jenseits

der üblichen SUV-Standards



- Experte im Gelände wie auf der Strasse: Der neue Defender

definiert den Begriff "Leistungsbandbreite" neu, sein Können auf

jedem Untergrund steht ausser Frage -komfortabel und souverän auch

auf der Strasse



- Bereit zur Expedition: 900 Kilo maximale Nutzlast, bis zu 300

Kilo statische Dachlast, bis zu 168 Kilo dynamische Dachlast, 3,5

Tonnen maximale Anhängelast und 900 Millimeter Wattiefe

prädestinieren den neuen Defender zum ultimativen 4x4 für Abenteurer,

Forscher und Entdecker



- Intelligente Technologie fürs Gelände: Das von Land Rover

entwickelte Terrain Response 2 erhält zusätzlich ein neues

Wat-Programm - das weltweit erste konfigurierbare Terrain Response

erlaubt Experten wie Offroad-Neulingen auf jedem Untergrund

individuelle Anpassungen zur Optimierung der Traktion



- Entspannter Komfort im Strasseneinsatz: Der neue Defender zeigt

sich gelassen auf jedem Terrain - bequem und komfortabel auch auf

langen Strecken



- Effizienz im Mittelpunkt: Der Defender ist mit elektrifizierten

Antrieben erhältlich - moderne Mild-Hybrid- oder Plug-In

Hybrid-Lösungen neben leistungsstarken und hocheffizienten Benzin-

und Dieselmotoren



- Technologien für das 21. Jahrhundert: Im neuen Defender feiert

das gleichfalls neuentwickelte Infotainment-System Pivi Pro mit

intuitiver Nutzeroberfläche sein Debüt - Software-Aktualisierungen

"Over-The-Air" versorgen den Defender jederzeit und überall auf der

Welt mit der neuesten Software



- Reduktionistisch gestaltetes Interieur mit hohem Nutzwert: Das

Innere des neuen Defender präsentiert sich funktional,

strapazierfähig und flexibel - mit einzigartigen Details wie

freiliegenden Strukturelementen oder einem Klappsitz vorn in der

Mitte



- Für jeden das passende Modell: Den neuen Defender gibt es als

Version 110 mit 5+2-Sitzkonfiguration, vier Zubehörpaketen (Explorer,

Adventure, Country und Urban) sowie über 170 einzelnen

Ausstattungskomponenten - es folgen der Defender 90 mit kürzerem

Radstand und besonders strapazierfähige Modelle für gewerbliche

Nutzer



- Für grosse Aufgaben gerüstet: Der neue Defender besitzt die

innere Kraft, die nötig ist, wenn man Herausragendes leisten will -

er ist der Champion für jene mit dem Mut zu helfen, wo andere sich

nicht trauen oder nicht dazu in der Lage sind



- Partner in aller Welt: Land Rover stellt auch den neuen Defender

ins Zentrum seiner langjährigen und weltumspannenden Partnerschaft

mit der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und

Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC)



- Sofort bestellbar: Der Defender 110 ist ab sofort ab CHF

63'300.- bestellbar. Der Defender 90 folgt im kommenden Jahr zu

Preisen ab CHF 57'000.- Endlich ist er da: der neue Land Rover Defender. Eine Ikone - neu erdacht für das 21. Jahrhundert. Clever, leistungsfähig und sicher, für Familien wie für Entdecker. Der Defender ist mehr denn je eine Klasse für sich. Land Rover hat die komplett neuentwickelte Generation seiner 4x4-Legende für Abenteuerlustige und Neugierige entwickelt, für alle Menschen, die den Wert der Gemeinschaft zu schätzen wissen und etwas bewegen wollen. Dabei präsentiert sich die charakteristische Silhouette des Defender ebenso vertraut wie neu. Der weltberühmte Brite sieht robust aus - und er ist es auch. Der neue Defender wurde mit Sinn und Verstand konzipiert, ausserdem mit Technologien bestückt, die begeistern. Weiterhin kann der Defender auf vielfältige Weise individualisiert werden, sodass seine Besitzer das Beste aus ihrem Auto-Leben herausholen können.



Der Name, das Design, das Leistungsvermögen: Der Land Rover Defender ist eine Ikone.



Mehr als sieben Jahrzehnte Land Rover bedeuten über 70 Jahre voller bahnbrechender Innovationen. Land Rover Modelle haben sich rund um den Globus eine unvergleichliche Position gesichert - unter Forschern und Entdeckern ebenso wie unter humanitären Organisationen und abenteuerlustigen Familien. Eine grosse Portion hat ganz sicher der Defender zu diesem Ruf beigetragen. Jetzt kommt die neue Generation des Klassikers. In unzähligen Tests unter härtesten Bedingungen hat der neue Defender bewiesen, dass er dem grossen Stammbaum seiner Ahnen treu bleibt.



Der neue Defender komplettiert als fähigster und belastbarster 4x4 der Welt das Modellportfolio des Allradspezialisten Land Rover. Er bildet eine weitere Säule des Angebotsprogramms - neben den luxuriösen und kultivierten Range Rover Baureihen und der von Flexibilität und Vielseitigkeit geprägten Discovery Modellfamilie. An den Start geht zunächst der neue Defender 110, dem in Kürze der kompakte Defender 90 mit kürzerem Radstand folgt, ehe 2020 verschiedene Modellversionen für den kommerziellen Einsatz das Programm abrunden.



Die Entwicklung des neuen Defender war geprägt von Leidenschaft und Respekt für das 1948 erstmals präsentierte Original. Die nun vorgestellte Generation verknüpft das grosse Erbe mit einer neuen Dimension an Fähigkeiten und möglicher Einsatzbandbreite, wozu nicht zuletzt hochentwickelte Antriebstechnologien für jeden Untergrund entscheidend beitragen. Der Defender definiert das Abenteuer im 21. Jahrhundert neu - und steht dabei treu zum Pioniergeist, der seit mittlerweile 71 Jahren ein Markenzeichen der Marke Land Rover ist.



Emotionsgeladenes Design



Ein Defender ist auf den ersten Blick erkennbar. Das gilt selbstverständlich auch für die neue Generation. Die charakteristische Silhouette wird unter anderem von sehr kurzen Überhängen an Front und Heck geprägt, die dem Modell hervorragende Böschungswinkel verschaffen. Den Land Rover Designern ist es gelungen, vertraute Defender Merkmale für das 21. Jahrhundert neu zu entwerfen - und dem Neuling so in bewährter Manier eine betont aufrechte Haltung zu geben: entschlossen, selbstbewusst und zielorientiert. Hinzu kommen markante Defender Details, wie die Alpine-Fenster im Dach oder die seitlich angeschlagene Hecktür samt aussen angebrachtem Reserverad: unverwechselbare Kennzeichen des Originals.



Gerry McGovern, Land Rover Chief Design Officer, sagt: "Der neue Defender erweist der Vergangenheit Respekt, aber er lässt sich nicht von ihr fesseln. Er ist ein neuer Defender für ein neues Zeitalter. Seine einzigartige Persönlichkeit wird durch Elemente wie die charakteristische Silhouette und die optimierten Proportionen besonders betont. Sein Design macht den neuen Defender zugleich sehr begehrenswert und überaus fähig. Der neue Defender ist ein optisch überzeugender Geländewagen, der die Vollkommenheit seines Designs und seiner Technik mit kompromissloser Hingabe präsentiert."



Ein prägendes Merkmal des original Defender ist seine auf das Wesentliche reduzierte Persönlichkeit. Dies greift die Neuentwicklung auf - zum Beispiel im Innenraum. Hier betont der neue Defender bewusst Strukturelemente und Befestigungen, die normalerweise den Blicken verborgen bleiben. Dieser Designkniff streicht nicht zuletzt die Unkompliziertheit und Praxistauglichkeit des Modells heraus. Ebenso ungewöhnlich ist die Platzierung des Schalthebels am Armaturenbrett. Auf diese Weise schufen die Entwickler Platz für den optionalen mittleren Klappsitz in der ersten Reihe, wodurch drei Passagiere nebeneinander mit besten Aussichten reisen können - ganz im Stil der ersten Land Rover Modelle.



Dank der pfiffigen Lösungen bietet Land Rover den neuen Defender 110 mit fünf, 5+2 oder sechs Sitzplätzen an. Dabei beträgt das Laderaumvolumen hinter der zweiten Sitzreihe maximal beeindruckende 1.075 Liter. Wird noch mehr Platz benötigt, kann durch Umklappen von Reihe 2 ein Lastenabteil mit satten 2.380 Liter Volumen geschaffen werden. Der in Kürze erscheinende Defender 90 wird mit bis zu sechs Sitzplätzen erhältlich sein, und das mit der Länge eines Fliessheck-Familienautos der Kompaktklasse.



Eine Fülle praktischer Details befördert im neuen Defender Nutzerfreundlichkeit und Alltagstauglichkeit. Dazu gehören strapazierfähige gummierte Bodenbeläge, die unter allen Beanspruchungen gelassen bleiben, im Abenteuer Familienalltag ebenso wie auf einer monatelangen Expedition. Schliesslich sind die Beläge leicht zu reinigen und abwaschbar. Optional lieferbar ist darüber hinaus ein Stoff-Faltdach, das sich über das gesamte Dach erstreckt und Open-Air-Gefühle aufkommen lässt. Bei stehendem Fahrzeug können die Passagiere der zweiten Reihe dann sogar in Safari-Manier aufstehen.



Sinnbild für Robustheit



Die Basis des neuen Defender bereitet D7x, die speziell für das Modell neuentwickelte Karosseriearchitektur. Das "x" in dem Kürzel steht für "extrem" - und damit ist die Richtschnur für die Plattform gesetzt. Denn bei der auf einem leichten Aluminium-Monocoque basierenden Konstruktion handelt es sich um die steifste Karosseriestruktur, die Land Rover jemals in Serie gehen liess. Sie ist volle drei Mal steifer als herkömmliche selbsttragende Karosserie-auf-Chassis-Lösungen. Und sie bildet eine perfekte Grundlage für die Einzelradaufhängung des neuen Defender mit Luft- oder Schraubenfedern sowie für hochmoderne elektrifizierte Antriebe.



Der neue Defender ging vor seiner Weltpremiere durch eine gnadenlos harte Schule: Mehr als 62.000 einzelne Tests waren zu absolvieren, ehe die technische Freigabe erfolgen konnte. Chassis und Karosserie sind so ausgelegt, dass sie den Anforderungen des "Extreme Event Test"-Verfahrens entsprechen - ein von Land Rover entwickeltes Procedere mit wiederholten hohen und dauerhaften Belastungen, das übliche Standards für SUV und Pkw weit übertrifft.



Im Rahmen des Defender Entwicklungsprozesses legten Prototypen mehrere Millionen Testkilometer zurück. Dabei ging es zu einigen der ungemütlichsten Orte auf der Welt. Die Spanne der Ziele reichte von der 50 Grad heissen Wüste über die minus 40 Grad kalten Arktis bis zu 3.000 Meter hohen Pisten in den Rocky Mountains.



Experte und Können auf und abseits der Strassen



Zum aussergewöhnlichen Leistungsprofil des neuen Land Rover Defender trägt fraglos sein Antrieb eine gehörige Portion bei. Die vier Räder des Briten werden in gewohnter Manier permanent angetrieben, ein zweistufiges Verteilergetriebe sichert das Vorwärtskommen auch unter schwierigen Verhältnissen. Hinzu kommen ein sperrbares Mittendifferenzial und als Option ein aktives Hinterachs-Sperrdifferenzial. Damit bewältigt der Defender weichen Wüstensand ebenso souverän wie den gefrorenen Tundra-Boden der Arktis - und alles weitere, was er dazwischen unter die Räder bekommt.



Premiere im neuen Land Rover feiert unter anderem das konfigurierbare Terrain Response. Damit wird der erfahrene Offroad-Pilot in die Lage versetzt, verschiedene Fahrzeugeinstellungen an die Umgebung oder seine Vorlieben anzupassen. Weniger versierte Nutzer können hingegen bequem das System entscheiden lassen, welche Einstellungen am besten geeignet sind, denn zu Terrain Response gehört im Defender eine intelligente Auto-Funktion.



Die neue Karosseriearchitektur versorgt den Land Rover Defender mit einer maximalen Bodenfreiheit von 291 Millimetern und einer erstklassigen Fahrzeuggeometrie. So kann der Defender 110 bei Offroad-Höhe mit diesen Daten aufwarten: vorderer Böschungswinkel 38 Grad, Rampenwinkel 28 Grad und hinterer Böschungswinkel 40 Grad. Hinzu kommt eine maximale Wattiefe von 900 Millimeter, die durch das neue Wat-Programm in Terrain Response 2 unterstützt wird: Das Durchqueren auch tiefer Wasserläufen wird so zum entspannten Vergnügen.



Auf trockenem Untergrund brilliert der neue Defender mit einer weiteren innovativen Technologie: ClearSight Ground View. Das von Land Rover entwickelte System macht die Motorhaube praktisch durchsichtig, denn Kameras übertragen Bilder vom Untergrund unmittelbar vor den Vorderrädern auf den Touchscreen im Armaturenbrett.



Dank seiner überlegenen Konstruktion und der hochentwickelten Technologien definiert der Defender den Begriff "Leistungsbandbreite" neu. Sowohl im Hinblick auf Robustheit im Gelände als auch auf Strassenkomfort legt der Brite die Messlatte im Geländewagensegment ein ordentliches Stück höher. Der neue Defender bezwingt den überfüllten Grossstadtdschungel ebenso mühelos wie steile Bergpisten. Flirrend heisse Wüsten können ihn ebenso wenig schrecken wie eisige Temperaturen. Dank sorgfältig feingeschliffener Handlingeigenschaften verwöhnt der neue Defender mit Fahrvergnügen und Komfort, und dies auf langen Autobahnfahrten wie beim Ritt durchs Gelände.



Leistung und Effizienz



Auch mit seinen Antrieben zeigt sich der neue Land Rover Defender für jede Aufgabe und jede Herausforderung gerüstet. Zur Wahl stehen zunächst hocheffiziente und leistungsstarke Benzin- und Dieselmotoren modernster Bauart, ergänzt durch Mild-Hybrid-Antriebsalternativen. Im kommenden Jahr erweitert Land Rover dann das Triebwerksprogramm um eine Plug-In Hybrid-Lösung (PHEV), wodurch der Defender die Option auf nahezu lautlose und emissionsfreie Fortbewegung erhält.



Zur Premiere besteht das Defender Benzinmotorenprogramm aus dem Vierzylinderaggregat P300 und dem noch potenteren Reihensechszylinder P400 mit Mild-Hybrid-Technologie. Aufseiten des Diesels stehen die beiden Varianten D200 und D240 bereit - jeweils hochmoderne Vierzylinder, die mit Verbrauchswerten ab 7,6 Liter auf 100 Kilometer und CO2-Emissionen ab 199 g/km überzeugen (jeweils NEFZ-äquivalent)*.



Die Effizienz wird beim neuen Defender in vielfacher Weise gefördert. So beispielweise mit einem flachen Unterboden, der der Aerodynamik des Modells entscheidend zugutekommt: Der neue Defender besitzt einen für diese Fahrzeugklasse niedrigen Luftwiderstandsbeiwert von cw = 0,38. Darüber sorgt die flache Gestaltung des Unterbodens vor allem im Gelände für zusätzlichen Schutz.



Technologie des 21. Jahrhunderts



Ohne Frage ist der neue Land Rover Defender ein durch und durch robustes Auto. Zugleich glänzt er aber mit Innovation und technischer Hochwertigkeit. So hat er als erstes Modell aus dem Haus Land Rover das neuentwickelte Infotainment-System Pivi Pro an Bord. Es wird über einen Touchscreen der neuesten Generation intuitiv und benutzerfreundlich bedient. Dabei sind für häufig vorkommende Aufgaben wenige Bedienschritte nötig. Ausserdem gewährleistet die "Always-on"-Funktion des Systems nahezu sofortige Reaktionen auf Befehle und Eingaben.



Weiter im Technik-Text: Der neue Land Rover Defender ist mit modernster "Software-Over-The-Air"-Technologie (SOTA) bestückt. Dabei sind nicht weniger als 14 Einzelmodule in der Lage, Software-Updates über das Netz zu beziehen. Und dies jederzeit und an jedem beliebigen Ort. So laufen die Downloads beispielsweise auch nachts oder in entlegenen Regionen. Auf diese Weise wird der Defender im Lauf der Zeit immer besser. Schliesslich gelangen Aktualisierungen der Elektronik sofort und verzögerungsfrei ins Fahrzeug - und ohne Notwendigkeit, einen Land Rover Händler aufsuchen zu müssen.



Nick Rogers, Executive Director Product Engineering bei Jaguar Land Rover, sagt: "Wir haben die herausragenden Fähigkeiten und das minimalistische, funktionelle Interieur des Original Defender aufgegriffen - und auf dieser Basis die Ikone für das 21. Jahrhundert neu erdacht. Der neue Defender gibt uns die Freiheit, Dinge anders anzugehen, Grenzen zu überwinden und das Undenkbare zu tun, ohne dass er den Charakter und die Authentizität des Originals aufgibt. Vom ersten Tag an waren wir beim neuen Defender mit jeder Faser absolut auf höchste Funktionalität fixiert. Das reicht von der Auswahl der richtigen Materialien bis zur Sicherung umfassender Konnektivität. Als Ergebnis haben wir jetzt nicht nur den fähigsten Land Rover aller Zeiten - sondern ein wirklich komfortables, modernes Fahrzeug, das die Menschen mit viel Vergnügen fahren werden."



So individuell wie seine Nutzer



Den neuen Defender bietet Land Rover mit einer überaus breiten Auswahl an Varianten und Ausstattungen an. Zur Wahl stehen die Karosserieformen 90 und 110, wobei der Defender 90 mit bis zu sechs Plätzen anrollt und für den Defender 110 Alternativen mit fünf, sechs oder 5+2 Sitzen angeboten werden. Kombiniert werden können die beiden Radstände mit den Ausstattungsversionen Defender, S, SE, HSE, First Edition und dem Topmodell Defender X. Darüber hinaus bietet Land Rover seinen Kunden beim neuen Defender mehr Möglichkeiten zur Individualisierung und Personalisierung als jemals zuvor bei einem Modell der Traditionsmarke. Verfügbar sind zum einen vier Zubehörpakete, die dem Defender mit sorgfältig zusammengestellten Details jeweils eine ganze eigene Ausprägung geben: Explorer, Adventure, Country und Urban. Das exklusive First Edition Modell besitzt einen nur dieser Variante vorbehaltenen Ausstattungsumfang und ist während des ersten Defender Produktionsjahres lieferbar.



Zur Liste möglicher Optionen zählt beim Defender auch eine neuartige seidenmatte Schutzfolie, die die Lackierung auf lange Sicht vor Schäden bewahrt. Die Folie ist umweltfreundlich, lösemittelfrei und vollständig wiederverwertbar - sie schützt den Lack vor Parkplatz-Kratzern ebenso wie vor Schrammen durch Büsche und Bäume. Die seidenmatte Schutzfolie wird bereits im Werk aufgebracht, sie ist mit den Lackfarben Indus Silver, Gondwana Stone und Pangea Green kombinierbar. Damit erhält der neue Defender einen hochmodernen, schicken Look und ist zugleich ganz praktisch gegen Beschädigungen der Lackierung gefeit.



Die vier Zubehörpakete Explorer, Adventure, Country und Urban bedeuten beim neuen Defender jedoch keinesfalls bereits das Ende der Wahlfreiheit - im Gegenteil: Kein neuer Land Rover ging bisher mit einer derart breiten Palette an Optionen, Zubehör- und Ausstattungsdetails an den Start. So kann der neue Defender beispielsweise mit einer fernbedienbaren Elektrowinde bestückt werden - oder mit Dachzelt und ausfahrbaren wasserfesten Sonnensegeln. Selbstverständlich zählen auch diverse Anhängezugvorrichtungen und Dachträgersysteme zum Zubehörkatalog.



Felix Bräutigam, Jaguar Land Rover Chief Commercial Officer, sagt: "Der neue Defender wird weltweit in 128 Märkten angeboten. Und er erfüllt oder übertrifft strengste Standards und Anforderungen im Hinblick auf Sicherheit und Emissionen. Wir haben hochentwickelte Technologien eingesetzt und solide technische Fundamente errichtet, um dem neuen Defender jenen Charakter und die Robustheit zu verleihen, die man von einem Defender erwartet. So präsentiert sich unser neuer 4x4-Star als ideales Modell für alle, die Abenteuerlust und Neugier in sich tragen. Zum Angebotsprogramm zählen zwei Radstände, sechs Ausstattungsversionen, vier Zubehörpakete und ein umfassendes Angebot an Optionen und Ausstattungsdetails. Damit versetzen wir unsere Kunden in die Lage, ihren Defender ganz nach persönlicher Vorstellung zu individualisieren - und ihn zum ultimativen 4x4-Begleiter für jeden Lebensstil zu machen."



Defender 110 Preise ab (inkl. MwSt.):



D200 AWD AT

Defender: 63'300.-

S: 68'600.-

SE: 73'400.-

HSE: 80'100.- D240 AWD AT

Defender: 67'800.-

S: 73'100.-

SE: 77'900.-

HSE: 84'600.-

First Edition: 83'800.- P300 AWD AT

Defender: 67'900.-

S: 73'200.-

SE: 78'000.-

HSE: 84'600.- P400 AWD AT

Defender: 79'900.-

S: 84'000.-

SE: 88'900.-

HSE: 95'500.-

First Edition: 94'800.-

Defender X: 111'700.- Above and Beyond Kollektion



Die Möglichkeiten zur Personalisierung des neuen Defender reichen sogar über das Fahrzeug hinaus. Kunden steht nämlich das Angebot der neuen Above and Beyond Kollektion zur Verfügung: eine 24-teilige Exklusivkollektion, die Land Rover gemeinsam mit dem britischen Bekleidungshersteller Musto entwickelt und gestaltet hat. Zum Programm zählen Outdoor-Funktionskleidung, technische Ausrüstung und weitere Details - durchweg mit der gleichen Robustheit, die auch den neuen Defender auszeichnet. Erhältlich sind beispielsweise Gurte mit sechs Tonnen Zugfestigkeit oder eine Hybridjacke, die sich dank OutBurst-Reissverschlüssen schnell und mühelos in einem schützenden Umhang verwandeln lässt.



Ferner gibt es innerhalb der Kollektion verschiedene Lifestyle-Packs mit speziell ausgewählter Ausrüstung, die den Charakter der Zubehörpakete widerspiegeln: Stadt und Land, Abenteuer und Forschergeist.



Kunden können den neuen Defender in einem intuitiv bedienbaren Konfigurator ganz nach persönlichen Vorlieben zusammenstellen. Der Konfigurator ist auf der Land Rover Homepage zu finden: landrover.ch/de/defender



*CH-Homologation noch ausstehend.



TeamDefender



IAMADEFENDER



Weitere Informationen und Fotos zur redaktionellen Nutzung erhalten Sie unter media.landrover.com/de



Über Jaguar Land Rover



Jaguar Land Rover ist mit seinen zwei ikonischen Marken Jaguar und Land Rover der grösste Automobilhersteller in Grossbritannien: Land Rover ist der weltweit führende Hersteller von Premium-Allradfahrzeugen und Jaguar eine der weltweit führenden Luxus-Sportlimousinen- und Sportwagenmarken.



Unser Anspruch ist es, wegweisende Fahrzeuge zu liefern, die unseren Kunden Erlebnisse bieten, die sie ein Leben lang lieben werden. Unsere Produkte sind weltweit gefragt. Im Jahr 2018 verkaufte Jaguar Land Rover 592.708 Fahrzeuge in 128 Ländern.



Das Unternehmen sichert knapp 260.000 Arbeitsplätze bei Händlerbetrieben, Zulieferern und lokalen Unternehmen. Im Herzen sind wir ein britisches Unternehmen mit zwei grossen Design- und Entwicklungsstandorten, drei Produktionsstandorten und einem Motorenzentrum in Grossbritannien. Darüber hinaus haben wir Werke in China, Brasilien, Indien, Österreich und der Slowakei.



Ab 2020 werden alle neuen Jaguar- und Land Rover-Modelle über eine elektrische Option verfügen, was unseren Kunden eine grössere Auswahl bietet. Wir werden ein Portfolio von elektrifizierten Modellen in unserer gesamten Produktpalette einführen, vollelektrisch, als Plug-In und Mild-Hybrid sowie weiterhin mit den neuesten Diesel- und Benzinmotoren.



Kontakt:



Karin Held

Director Marketing, PR & Sponsoring

Telefon: 062 788 85 03

E-Mail: karin.held@jaguarlandrover.ch



Patric Horisberger

PR Assistant

Telefon: 062 788 85 05

E-Mail: patric.horisberger@jaguarlandrover.ch



Original-Content von: JAGUAR Land Rover Schweiz AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051548/100832013