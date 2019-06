Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat BMW nach einem Kapitalmarkttag zum Thema E-Mobilität auf "Reduce" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Autobauer treibe das Geschäft mit der Elektrifizierung nun schneller voran, ohne das Budget für Forschung und Entwicklung gemessen am Ursprungsplan zu erhöhen, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der anhaltend starken Nachfrage nach SUV-Fahrzeugen und nötiger Schadstoffreduzierungen sei dies sinnvoll. Er fürchte aber, dass die Fixkosten steigen werden./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-06-26/13:48

ISIN: DE0005190003