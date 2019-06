FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Aufsichtsratsvorsitzender Winfried Tillmann hat sein Amt zum 31.08.2019 niedergelegt DGAP-Ad-hoc: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Aufsichtsratsvorsitzender Winfried Tillmann hat sein Amt zum 31.08.2019 niedergelegt 26.06.2019 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Änderung im Aufsichtsrat: Herr Winfried Tillmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats, hat sein Amt zum 31.08.2019 niedergelegt Die FORTEC Elektronik AG gibt bekannt, dass Herr Winfried Tillmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der FORTEC Elektronik AG, sein Amt aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum 31.08.2019 niedergelegt hat. Herr Tillmann gehört dem Gremium der Gesellschaft seit 2015 an und ist seit Februar 2017 dessen Vorsitzender. Der Vorstand wird einen Antrag auf Ergänzung des Aufsichtsrats zur fortgesetzten Gewährleistung dessen Beschlussfähigkeit an das zuständige Handelsregister beim Amtsgericht München stellen. Auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2020 erfolgt im Rahmen der turnusmäßigen Aufsichtsratswahlen dann insgesamt eine Neubestellung des Gremiums. Vorstand und Aufsichtsrat der FORTEC Elektronik AG danken Herrn Tillmann für sein großes Engagement für die Gesellschaft. Sandra Maile - Vorstandssprecherin FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany Phone: +49 89 894363 0 | Fax: +49 89 894363 131 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE 0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering ist ein seit 1984 international tätiger führender Distributor von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. FORTEC unterhält fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich, sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA. Kontakt: Sandra Maile, Vorstandssprecherin 26.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Lechwiesenstrasse 9 86899 Landsberg/Lech Deutschland Telefon: +49 (0)8191 91 172-0 Fax: +49 (0)8191 91 172-22 E-Mail: aktie@fortecag.de Internet: www.fortecag.de ISIN: DE0005774103 WKN: 577410 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 831419 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 831419 26.06.2019 CET/CEST ISIN DE0005774103 AXC0198 2019-06-26/14:01