Hitze, Kälte, Schock, Vibrationen, Wasser, Schlamm oder Staub - diesen Belastungen muss die Technik von Nutzfahrzeugen auf Dauer gewachsen sein, zum Beispiel in Baumaschinen wie Teleskop-Krane oder Bagger sowie in Land- und Forstmaschinen. Ganz zu diesem Zweck hat der Sensorhersteller Siko aus Buchenbach, nahe bei Freiburg im Breisgau, den Sensor-Baukasten ‚Pure.Mobile' mit Funktionserweiterungen für rotative Positionssensoren (Drehgeber) und lineare Positionssensoren (wie die Seilzuggeber der SGH-Baureihe) sowie Positionssensoren für Hydraulikzylinder entwickelt. Es sind also keine Sensoren, die ursprünglich für den stationären Maschinenbau gedacht waren und danach technisch angepasst wurden. Das Sensorprogramm wird in den kommenden Jahren weiter ausgebaut; künftig werden Neigungssensoren und lagerlose Drehgeber hinzukommen.

Die Sensoren erfüllen als grundlegende Voraussetzung ihren Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen die EMV-Anforderungen für Baumaschinen sowie Land- und Forstmaschinen, und auch die Anforderungen des Kraftfahrtbundesamts nach E1 (UN ECE R10) für Straßenfahrzeuge. Die Robustheit der Positionssensoren basiert ganz wesentlich auf ihrer verschleißfreien, magnetischen Abtast-Technik. Dazu kommen eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit, ein weiter Temperaturbereich von -40 bis 85 °C (optional bis 105 °C) und Ausführungen in Schutzart IP65 bis IP69K.

Funktionalitäten sind erweiterbar

Das Baukastenprinzip erlaubt es, die Funktionalitäten der Sensoren mit sogenannten Optionskarten, die ...

