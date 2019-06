Und noch ein neuer Broker: Komplett kostenfreien Wertpapierhandel will der Broker justTRADE anbieten, der noch im Sommer an den Start gehen will. "Mehr geht nicht, weniger auch nicht" lautet daher sein Claim.Wie bereits Robinhood in den USA tritt nun justTRADE an, eigenen Angaben nach als erster Broker in Deutschland den Wertpapierhandel kostenlos anzubieten. Das Produktspektrum soll zu Start rund 6500 Aktien, 1500 ETFs, ETCs, und cira 500 000 Zertifikate, Optionsscheine und Hebelprodukte umfassen. Gehandelt wird mit namhaften internationalen Handelspartnern und an deutschen Börsen. Da der Broker Öffnungszeiten von 7.30 bis 23:00 Uhr offeriert, ...

