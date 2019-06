BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will beim Klimaschutz in Europa mit einer kleinen Gruppe von EU-Staaten vorangehen. "Eine Koalition der Willigen wird möglich sein", sagte Merkel anlässlich der Regierungsbefragung im Deutschen Bundestag. Es müsse ein "Extra-System" gefunden werden, weil es in der EU keine Einigung auf weitere Schritte zur Senkung der Treibhausgasemissionen gegeben habe.

Merkel unterstützt das Ziel der EU-Kommission, bis 2050 in Europa klimaneutral zu werden. Damit gehöre Deutschland "zu der überwiegenden Mehrheit der Länder, die diesen Beschluss unterstützt", so die Kanzlerin. Die Staats- und Regierungschefs hatten sich bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel in der vergangenen Woche indes nicht auf einen gemeinsamen Fahrplan einigen können.

Merkel kündigte an, die Bundesrepublik werde etwa mit den Niederlanden und Frankreich reden, um weitere Schritte zu gehen. "Ob daraus eine Koalition der Willigen wird, kann ich heute nicht sagen."

