Die Wertpapierspezialisten von Berenberg haben die Bewertung der Flughafen-Wien-Aktie neu aufgenommen. In ihrer erste Analyse empfehlen sie mit dem Votum "Buy" zum Kauf der Aktie und errechnen ein Kursziel von 46 Euro.

Das Verkehrswachstum des Flughafen des Flughafen Wien sei das höchste in der Vergleichsgruppe. Gleichzeitig entwickelten sich die Gewinnspannen gut, schreibt das Analystenteam um William Fitzalan Howard in seiner Studie.

In der mittleren Frist werde das Verkehrsaufkommen erwartungsgemäß weiterhin überdurchschnittlich zulegen, so die Experten. Die gute wirtschaftliche Entwicklung in Wien kombiniert mit einem boomenden Tourismus tragen dazu bei.

Darüber hinaus sollte der Flughafen Wien vom Wirtschaftswachstum in Osteuropa spürbar profitieren, heißt es. Mit seiner Preisstruktur, die Billigfluglinien bevorzugt, sei das Unternehmen auch im Falle einer konjunkturellen Abschwächung vergleichsweise gut aufgestellt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,90 Euro für 2019, sowie 2,10 bzw. 2,30 Euro für 2020 bzw. 2021. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,20 Euro für 2019, sowie 1,30 bzw. 1,40 Euro für die beiden Folgejahre.

Am Mittwochnachmittag notierten die Flughafen Wien-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,52 Prozent bei 38,30 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg

ISIN: AT00000VIE62