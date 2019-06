Unterföhring (ots) - - Neue eigenproduzierte Sendungen: "Kleine Hunde, großes Chaos", "Tierisch arm" und "Wunder auf 4 Pfoten" - Neue britische Kult-Serie: "George Gently" - Neue eigenproduzierte Staffeln: "Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon", "Haustier sucht Herz", "Im Kopf des Verbrechers" und "Letzte Chance für 4 Pfoten"



Die neue TV-Saison 2019/2020 bei SAT.1 GOLD: Rechtsfragen zu den ungewöhnlichsten Themen, die richtige Erziehung von Hunde-Welpen, Rettung für Haustiere, packende Crime-Themen, Spielfilm-Klassiker und eine neue Kult-Serie. Michaela Kiermaier, Vice President Channel Management SAT.1 GOLD: "Unser Sender hat sich bei den ZuschauerInnen fest etabliert und wächst weiter: In der Relevanz-Zielgruppe der 40- bis 64-jährigen Frauen liegt SAT.1 GOLD aktuell bei einem Spitzen-Marktanteil von 3,3 Prozent.* Auch in der neuen Saison zeigen wir eine gelungene Mischung aus den besten Kult-Serien, großen Spielfilm-Klassikern und neuen eigenproduzierten Factual-Sendungen, die direkt in die Herzen unserer ZuschauerInnen gehen. Dazu begrüße ich herzlich Kate Kitchenham und Matthias Bendel-Pridöhl in unserer SAT.1 GOLD-Familie."



"Pfotenretter" im Großeinsatz



Unter der Programm-Marke "Die Pfotenretter" zeigt SAT.1 GOLD neue Staffeln von "Haustier sucht Herz" (Staffel 4, seit 20.06.2019) und "Letzte Chance für 4 Pfoten" - mit Jochen Bendel und seinem Ehemann Matthias Bendel-Pridöhl, der ebenfalls als ausgebildeter Hundetrainer arbeitet (Staffel 2, Herbst 2019). Neu: Für die richtige Welpenerziehung sorgen Verhaltensbiologin Kate Kitchenham und Hundetrainer Jochen Bendel in der eigenproduzierten Sendung "Kleine Hunde, großes Chaos" (Staffel 1, Sommer 2019). Jochen Bendel besucht in "Tierisch arm" ehrenamtliche Helfer wie Tiertafeln oder mobile Tierärzte, die sich um die Vierbeiner der Ärmsten der Armen kümmern (Staffel 1, Herbst 2019). Kate Kitchenham und Jochen Bendel begleiten in "Wunder auf 4 Pfoten" unter anderem Katzenbabys und Hundewelpen in den ersten hundert Tagen ihres Lebens und beweisen, dass Hunde wahre Menschenkenner sind (Staffel 1, Winter 2019). Die US-Lizenz-Sendungen "Die Hunderetter", "Hundebabys - Chaos auf vier Pfoten" und "Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle" ergänzen die tierisch große Programmauswahl bei SAT.1 GOLD.



Recht für alle, die unergründliche Psyche von Verbrechern und paranormale Ereignisse



Neues Studio, neuer Titel: Egal ob zusammenbrechende Toilettenschüsseln, ein Freudenhaus im Erdgeschoss oder ein "aus Versehen" gestohlener Schokoriegel: Rechtsanwalt Ingo Lenßen beantwortet in der neuen Staffel "Ingo Lenßen - Der Kultanwalt am Telefon" live alle (ungewöhnlichen) Fragen der ZuschauerInnen rund ums Recht (Staffel 7, ab 26.06.2019). Gefängnisarzt Joe Bausch erläutert in neuen Folgen von "Im Kopf des Verbrechers" die Psyche von aktuellen oder spektakulären Verbrechern wie dem "Herne-Killer" Marcel Hesse, dem Mörder vom Feringasee oder dem Horror-Paar aus Höxter (Staffel 5, ab 15.07.2019). In dem US-Lizenz-Format "A Haunting - Schatten aus dem Jenseits" berichten Augenzeugen von paranormalen Ereignissen (Herbst 2019).



Neue Kult-Serie und große Spielfilm-Klassiker



Mit "George Gently" zeigt SAT.1 GOLD eine weitere britische Erfolgs-Serie am Freitagabend (Staffel 1, Herbst 2019). Ein Wiedersehen mit Louis de Funès und weiteren unvergesslichen Kinostars gibt es an den Spielfilmklassiker-Thementagen (27.07.2019 und Winter 2019), zusätzlich würdigt der Vierteiler "Vier Jahreszeiten" die beliebte Schriftstellerin Rosamunde Pilcher (Winter 2019).



*Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Google Analytics I Webtrekk I ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 26.06.2019 für den Zeitraum 01.06.-25.06.2019, vorläufig gewichtet



