Unterföhring (ots) - sixx ist da, wo die Mädels sind: Im TV, auf Instagram, Facebook, Twitter oder beim Streamen - sixx gehört zu den beliebtesten TV-Marken on air und online. Senderchefin Wiebke Schodder: "Die Wachstums-Story von sixx setzt sich digital fort, und wir gewinnen immer wieder neue Fans auf unseren Social-Kanälen. So erreichen wir junge Frauen überall und nutzen das, um unsere TV-Highlights bestmöglich in Szene zu setzen. Bestes Beispiel ist das Paula-Universum: Unsere Online-Specials rund um ,Paula kommt' sind sehr gefragt, und ,Paula kommt - Der Podcast des Scheiterns' verzeichnet seit dem Start im September 2018 schon tolle 700.000 Downloads." Ab Herbst 2019 widmet sich Paula Lambert im TV ganz der Liebe: Im neuen zweiteiligen Prime-Time-Special "Paula kommt - Das Paarexperiment" (AT) hilft sie Paaren, die das Scheitern ihrer Beziehung nicht akzeptieren und mit Paulas Hilfe um ihre Liebe kämpfen wollen.



Daniel Aminati und Melanie Schmitt retten Tattoos am Strand, André Vogt erzieht neue Hundebabys, und Jochen Bendel und Melissa Khalaj lassen das Lästern nicht: die weiteren Eigenproduktionen auf sixx



Sommer, Sonne - Scheiß-Tattoo? Was unter Rolli und Schal leicht zu verbergen ist, kommt in Bikini oder Badehose immer zum Vorschein: Horror Tattoos! In der neuen Eigenproduktion "Cover up on holiday" retten die beiden Hosts Daniel Aminati und Melanie Schmitt gemeinsam mit Top-Tätowierern an den schönsten Sommer-Locations die schlimmsten Tattoo-Fails. Beide sind selbst tätowiert und wissen, worauf es bei einem guten Tattoo wirklich ankommt. RedSeven produziert vier Folgen, die sixx im Spätsommer ausstrahlt. Erfolgreicher Launch: "Der Welpentrainer" André Vogt holte mit der ersten Staffel im Frühjahr bis zu 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 39-jährigen Frauen. Im Herbst kümmert sich der liebevolle Hunde-Experte in der zweiten Staffel um neue Welpen in seiner Hunde-Kita. Und auch Deutschlands spitzzüngigste Lästerschwestern kehren zurück! Jochen Bendel und Melissa Khalaj laden täglich im Anschluss an "Promi Big Brother" (SAT.1) live zu "Promi Big Brother - Die Late Night Show" ein. Es wird gelacht, gelästert, gefeiert. Über die Social-Media-Kanäle von sixx finden die Meinungen der Zuschauer direkt ihren Weg ins Studio. sixx-Klassiker: Enie van de Meiklokjes verführt in neuen Folgen von "Sweet & Easy - Enie backt" und "Sweet & Easy - Das Foodmagazin" mit köstlichen Versuchungen. Und Janin Ullmann verrät bei "red.Style" weiterhin jeden Freitag neue Styling-Trends.



Sie haben übernatürliche Kräfte, erleben hochemotionale Momente und gehen mit voller Power durchs Leben: die Serienheldinnen auf sixx



Fulminant hexen sich die neuen "Charmed"-Schwestern am Donnerstag in die Herzen der sixx-Zuschauer: Mit bis zu 5,2 Prozent Marktanteil (Z F 14-39 J.) ist das neue "Charmed" gestartet, während die Vorgängerinnen am Vormittag täglich Top-Quoten holen. Schönes Schaudern gibt's außerdem ab Spätherbst beim "The Originals"-Spin off "Legacies". Ab dem 22. Juli 2019 tauschen die Ladies vom Mädelsabend mit den Crime-Fever-Ermittlern die Plätze. Die Erstausstrahlungen der vierten Staffel "Younger" und der ersten Staffel "American Housewife" starten am 23. Juli. Begleitet werden sie am Dienstag von den Kult-Serien "Gilmore Girls" und "Sex and the City". Neu am Montag: Ab dem 29. Juli gibt's die neunte Staffel "Profiling Paris" als Free-TV-Premiere. Gelungenes Experiment: Mit der brasilianischen Telenovela "Total Dreamer" bringt sixx eine neue Farbe in den Nachmittag. Die ersten 65 Folgen holten bis zu 5,2 Prozent Marktanteil (Z F 14-39 J.). Nach der Sommerpause erfahren die Zuschauer ab Herbst, wie es mit Modelanwärterin Eliza weitergeht ...



Wiebke Schodder: "Mit diesen Highlights bleibt sixx BFEF - Best Female Entertainment Friend. sixx ist wie die beste Freundin und bringt die Zuschauerinnen täglich zum Lachen, Weinen oder Träumen - ganz egal, wo sie gerade sind."



