London (www.fondscheck.de) - Beim diesjährigen G20-Gipfel im japanischen Osaka am 28. und 29. Juni treffen auch die beiden Kontrahenten im Handelsstreit, der chinesische Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump, wieder aufeinander, so die Experten von M&G Investments.Zwischen dem pessimistischsten und dem optimistischsten Szenario gibt es einige denkbare Auswirkungen dieser neuen Gesprächsrunde zwischen den USA und China, so Claudia Calich, Fondsmanagerin des M&G Emerging Markets Bond Fund (ISIN GB00B3NMPS60/ WKN A1JWVA, A EUR ACC; ISIN GB00B7JRFN80/ WKN A1JWVE, A USD ACC) bei M&G Investments. Wenn es während des G20-Gipfels schlecht laufe, würden die Verhandlungen für beendet erklärt, und neue Zölle auf chinesische Einfuhren würden in Kraft treten. Außerdem könnten noch mehr Unternehmen aus China mit Restriktionen belegt werden. Auf der anderen Seite könnten Hinweise zu deutlichen Fortschritten der Beziehungen, bis hin zum Aussetzen bereits bestehender Zölle, die Märkte beflügeln. ...

