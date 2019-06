Wien (www.fondscheck.de) - Stolze 22 Milliarden Euro zogen Anleger im Mai allein aus Aktienfonds ab, so die Experten von "FONDS professionell".Auch Mischfonds hätten Abflüsse verbucht, zeige eine Lipper-Auswertung. Damit gehe die Serie der negativen Monate am europäischen Fondsmarkt weiter.Anleger hätten im Mai unter dem Strich 12,7 Milliarden Euro aus europäischen Fonds abgezogen. Das gehe aus einer aktuellen Auswertung des Lipper-Teams von Refinitiv hervor. Rechne man die Zuflüsse in Geldmarktfonds heraus, die in aller Regel nur als kurzfristiger Liquiditätsparkplatz dienen würden, belaufe sich das Minus sogar auf 27 Milliarden Euro. ...

