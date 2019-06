Rancho Santa Margarita, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Am 20. Juli 2019 werden die PADI® Dive Centers and Resorts Tausende von Tauchern anlässlich des PADI Women's Dive Day empfangen, ein weltweites Fest des gemeinsamen Abenteuers, der Leidenschaft und der Verbundenheit mit dem Meer. Während der erste PADI Women's Dive Day im Jahr 2015 das Engagement von PADI für die Stärkung der Beteiligung von Frauen am Tauchen unterstrich, hat sich gezeigt, dass der positive Einfluss des Tages über das Geschlecht hinausgeht: Die Events stellen Schutz und Initiativen zum Wohl der Gemeinschaft in den Mittelpunkt und geben Tauchern die Möglichkeit, zu handeln, zurückzugeben und sich für das Gute einzusetzen.



"Der PADI Women's Dive Day ist zu einer globalen Bewegung geworden, um eine leidenschaftliche Gemeinschaft von Fürsprechern der Meere zu gründen und zu inspirieren, die sich über Generationen erstreckt. Was als Fest der Frauen im Tauchen begann, hat sich schnell zum weltweit größten Tag im Tauchen entwickelt - etwas, von dem sich jeder Taucher inspirieren lassen kann", sagt Kristin Valette-Wirth, Chief Marketing Officer bei PADI Worldwide.



Auch in diesem Jahr werden die PADI Dive Centers and Resorts weltweit wieder Hunderte von Events veranstalten. Hier nur eine kleine Auswahl an Veranstaltungen, auf die man sich freuen kann:



- Thaa Atoll, Malediven - COMO Maalifushi feiert im Juli mit Riffsäuberungen, Spielfilmen unter den Sternen, Schulungen zum Meeresschutz und Jugendtauchgängen. Tauchlehrer werden zudem Möglichkeiten zum PADI Discover Scuba® Diving für ortsansässige Frauen anbieten. - Maierato, Italien - Mit dem Reef Check, Divers Alert Network und der lokalen Regierung wird Blue Submarine by Scuba World ASD Kurse und Tauchgänge für Frauen unter dem Motto Dive Against Debris® anbieten, um Abfälle und Geisternetze aus dem Meeresschutzgebiet zu entfernen. - Kanalinseln, USA - Ein Jugendtaucherteam aus Seattle wird auf einem Tauchsafari-Tauchboot auf den Kanalinseln von Kalifornien reisen. Die Kinder und Jugendlichen, angeführt von der PADI Master Sporttaucher-Trainerin Annie Crawley, werden Algenwälder erkunden, Tauchfertigkeiten erlernen und die Bedeutung der Gesundheit des Meeres durch Unterwasservideografie, Fotografie und Geschichtenerzählen teilen. - Grand Cayman, Kaimaninseln Divetech hat 100 Frauen eingeladen, um seinen eigenen Rekord für die längste weibliche Unterwasser-Menschenkette zu brechen, eine Veranstaltung, die Gelder und Bewusstsein für die Breast Cancer Foundation und lokale Naturschutzorganisationen schaffen wird. - Queensland, Australien - Die Brisbane Dive Academy wird Taucherinnen mit einem Strandtauchgang und Barbecue feiern. - Puerto Galera, Philippinen - Asia Divers widmet das Wochenende dem Motto "Gesundes Meer, Gesunder Körper" mit Unterwasser-Aufräumarbeiten, Yoga und Möglichkeiten zum Freitauchen mit einem PADI Freediver Instructor.



Kontaktiere dein PADI Dive Center oder Resort, um am PADI Women's Dive Day teilzunehmen.



Informationen zu PADI



PADI® (Professional Association of Diving Instructors®) ist die größte Tauchausbildungsorganisation weltweit mit über 6.600 Tauchzentren, Resorts und 137.000 professionellen Mitgliedern aus der ganzen Welt. PADI stellt jedes Jahr 1 Million Zertifizierungen aus und macht Unterwasserexploration, Reisen und Abenteuer für Menschen auf der ganzen Welt zugänglich, während gleichzeitig die höchsten Industriestandards für Tauchausbildung und Sicherheit eingehalten werden. PADI verpflichtet sich, soziale und ökologische Bemühungen durch seine Pillars of ChangeSM zu unterstützen, indem es Tauchern die Möglichkeit gibt, sich für die Belange einzusetzen, die ihnen wichtig sind. www.padi.com.



