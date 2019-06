Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf dem G20-Gipfel am Wochenende werden alle Augen auf US-Präsident Donald Trump und seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping gerichtet sein, so Frank Häusler, Chief Strategist von Vontobel Asset Management.Die Märkte würden auf ein freundliches Aufeinandertreffen hoffen. Die Chancen dafür stünden nicht schlecht. Denn Trumps Frist laufe allmählich ab, den Handelsstreit mit China beizulegen, da er bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr für eine zweite Amtszeit antrete und wiedergewählt werden möchte. Für ihn sei es deshalb wichtig einen Erfolg im Handelsstreit zwischen den USA und China zu präsentieren. Im Vergleich dazu stehe Xi deutlich mehr Zeit zur Verfügung und er könne sich zurücklehnen. Bisher habe sich die Implementierung der Zölle nur auf einen Bruchteil dessen beschränkt, was angedroht worden sei. Zudem sei sichergestellt worden, dass die US-Verbraucher nicht allzu sehr belastet würden, um die Wählerschaft Trumps nicht zu verärgern. ...

