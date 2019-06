In Brohltal-Ost in der Eifel hat es im April 2017 angefangen, heute betreibt Ionity über 100 Schnellladeparks in Europa. In anderthalb Jahren sollen es schon vier Mal so viele sein. Das Tempo in den vergangenen Wochen war hoch - es muss auch so hoch bleiben, zeigt Sebastian Schaal in seinem Wasserstandsbericht. *** Von 0 auf 100 in 20 Monaten: So könnte man kurz und knapp die Bilanz von Ionity zusammenfassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...